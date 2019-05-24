В Барнауле опять начали "минировать" торговые центры

В Барнауле в пятницу вечером, 24 мая, вновь начали поступать сообщения с информацией о "минировании" зданий, традиционно являющихся местом скопления большого количества людей, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
На данный момент сообщения поступили в следующие объекты (список обновляется по мере поступления информации):
- Автовокзал (обследован);
- ТЦ "Седьмой континент";
- ТРЦ "Огни";
- ТЦ "Праздничный" (обследован);
- ЦУМ.
До этого волна минирования прошла по Барнаулу 8 мая. Тогда злоумышленники отправили электронные письма о якобы готовящихся взрывах в ТЦ "Балтик Стрит", ТЦ "Елена", ТРЦ "Малина", бизнес-центр "Интер", ТОЦ "Гулливер", бизнес-центр "Персонал-сервис", ТЦ "Москва", ТЦ "БУМ", ТЦ "Новый", ТЦ "Успех", ТЦ "Проспект" и "Альфа-центр".
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