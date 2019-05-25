Суббота, 25 Май, 09:16

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,61
€ 72,32
Обь
162см -11

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2019Опрессовка-2019АТР-2019
Новости

Выдачу разрешений на охоту в Алтайском крае сделают более справедливой

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Теперь получить разрешение смогут и те, кто в последнее время оставался "за бортом"
Фото: gazetadaily.ru

Фото: gazetadaily.ru

Закон об охоте в Алтайском крае будет изменен: теперь получить разрешение на охоту при личном визите станет проще. Поправки в закон внесут в краевом парламенте. Первое (пока не окончательное) чтение пройдет в четверг, 30 мая.

Речь идет о законе "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов". Сейчас разрешения даются в порядке очередности поступления заявлений и их регистрации. Подать заявку можно как при личном обращении в уполномоченный орган, так и при обращении по почте, электронной почте и через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Однако заявка в электронном формате всегда оказывается в приоритете. В первую очередь это касается заявлений на выдачу разрешений на добычу копытных животных, количество которых ограничено.

"По результатам сложившейся практики в день приема заявлений на получение разрешений на добычу копытных животных в первые секунды с начала приема заявлений (8 часов 00 минут) в Минприроды Алтайского края поступает большое количество заявлений через ЕПГУ в электронной форме, в разы превышающее установленные квоты. Система автоматически регистрирует поступившие заявления и распределяет разрешения в рамках установленных квот. Вместе с тем существует живая очередь из граждан, желающих получить разрешение на копытных животных, и у которых нет возможности подать заявление на государственную услугу в электронном виде", – рассказали разработчики законопроекта.

Получается, что квоту выдают тем, кто вовремя и один раз подал заявление через интернет, а тем, кто занимает очередь за несколько недель, она не достается. Возникает много жалоб и недовольства.

Эту несправедливость и намерены исправить депутаты. В законе будет прописан порядок распределения разрешений на добычу квотируемых видов охотничьих ресурсов в общедоступные охотничьи угодья:

разрешения, выдаваемые в Барнауле:

  • 20 % разрешений распределяются между охотниками, подавшими заявления лично в Барнауле, которые оказывали содействие в выявлении правонарушений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории края;
  • 15 % – между подавшими заявления через ЕПГУ;
  • 15 % – между подавшими заявления в уполномоченный орган исполнительной власти Алтайского края (в Барнауле) в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов при личном приеме или почтовым отправлением.

разрешения, выдаваемые в районах края:

  • 20 % – между охотниками, принимавшими участие в мероприятиях по учету численности охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях на территории края;
  • 30 % – между подавшими заявления при личном приеме или почтовым отправлением.
Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Парламент Алтайского края
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Загрузка...
Партнёры

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
08:51
В Горно-Алтайске возобновляют работу трудовые отряды 0
08:21
Доходы главного полицейского Алтайского края упали 0
07:45
Выдачу разрешений на охоту в Алтайском крае сделают более справедливой 0
07:24
Работодатели стали чаще требовать от жителей Алтайского края справки о судимости 0
07:03
Элитную квартиру с панорамным видом на закат продают в центре Барнаула за 15 млн 0
06:44
Не ходите в наушниках: на Алтае борются за безопасность на железной дороге 0
06:23
Грозы, ветер и тепло до +27 градусов: прогноз погоды в Алтайском крае на 25 мая 0
06:01
Жестко взяли: "Резиновых" адресов в Алтайском крае больше не будет 0
05:55
Неизвестные с балкона скинули бутылку с водой на детскую коляску в Барнауле 0
04:55
Доход Бастрыкина в 2018 году сократился на 5 млн рублей 0
03:12
Мутко: вопрос об эталонных тарифах в ЖКХ требует дополнительного обсуждения 0
02:13
Греф представил акционерам Сбербанка цифровую телеведущую Елену 0
01:43
Третье уголовное дело возбудили против Порошенко на Украине 0
00:14
Ученые выяснили, для чего нужны плазменные "сосиски" на Солнце 0
23:51
Греф: Сбербанк "косячит еще много", но критика является источником развития 0
23:37
Алтайский пенсионер убил брата, когда пришел вернуть ему долг 0
23:31
Подробности ДТП с погибшей на трассе Барнаул-Рубцовск 0
23:29
Директор школы, где прошла БДСМ-вечеринка, рассказала о своих эмоциях 0
22:53
Нотариусов предложили обязать снимать сделки на видео 0
22:37
Женщина выпала из окна на восьмом этаже в Барнауле 0
22:29
Житель Барнаула пообещал 13-летней девочке смартфон за интимные фото 0
21:53
Дополнительные налоговые льготы появятся для благотворителей 0
21:33
Разработан порядок проверки застройщиков при риске для дольщиков 0
21:15
Неизвестные избили и расстреляли полицейского в Тульской области 0
20:43
Двойное ДТП произошло на Алтае с участием четырех авто и грузовика 1
20:22
В Барнауле опять начали "минировать" торговые центры 0
20:13
Песков рассказал о дате "прямой линии" с Владимиром Путиным 0
19:53
Всеобщее йодирование соли поддержали в Совфеде 0
19:31
Силуанов рассказал о законопроекте по смягчению валютного контроля 0
19:08
Коротко о главном: дома под снос, ремонт Ленинского и возвращение горячей воды
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 24 мая
18:45
Опубликованы доходы и собственность алтайского губернатора Томенко 0
18:31
Угощает по-царски: в спальном районе Барнаула откроется новая "Грильница" 0
18:06
Депутаты Екатеринбурга решат, будет ли опрос по храму или референдум 0
18:06
Директор школы во Владивостоке уволилась после БДСМ-вечеринки учеников 0
17:52
Стало известно, сколько за год заработал глава Барнаула и его заместители 0
17:33
Мединский заявил о 600 годах предвзятого отношения Европы к России 0
17:23
Власти Барнаула ищут тех, кто будет возить горожан по маршрутам №51 и 73 0
17:12
Школьников в Рубцовске судят за то, что они "раздели" манекен и украли одежду 0
17:04
Премьер Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке 1
16:54
Зеленскому подарили детскую книгу "Политика для начинающих" 0
16:31
Без пробок не обойдется: власти проверили ремонт проспекта Ленина в Барнауле 0
16:22
Сбербанк снижает ставки по ипотеке с 25 мая на 0,3-0,6% 0
16:14
Более 2000 архивных дел от эпохи Ленина до Горбачева рассекретят на Алтае 0
16:02
Автор проекта будущей аллеи на Ленина в Барнауле ответил на его критику 7
15:51
Барнаульцев приглашают принять участие в акции "Зеленый марафон" 0
15:34
Возможность создания электромагнитных ракет изучается в России 0
15:22
Жара под +30 вернется в Алтайский край на выходных, но ненадолго 0
15:13
Новое звание появилось в российской армии 21
15:04
16 многоэтажек, детсад, школа: что построят на месте барнаульской автобарахолки 8
14:50
Строительство котельной в проблемном Змеиногорске завершено 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.