Массовое ДТП произошло на Алтае с участием четырех авто и грузовика

В Алтайском крае на трассе Барнаул – Рубцовск, не доезжая примерно 20 км до Алейска, произошло массовое ДТП, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
По словам очевидцев, в ДТП приняло участие пять машин, в том числе грузовик.
"Есть пострадавшие, один лежит под колесами грузовика. Также в этом месте задымление сильное, горит трава на полях", – отмечается в сообщении.
Комментарии
Как думается причины банальные: Не соблюдение скоростного режима, дистанции, бокового интервала, правил обгона!
Уж сколько раз твердили миру, что это одна из самых распространенных причин ДТП, а все бестолку!