Сервис по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods провел исследование потребительского спроса пришел к выводу, что россияне стали экономить на алкоголе, сообщает РИА Новости.
"Дорогих напитков – виски, коньяк – покупают все меньше, и вместо вина отдают предпочтение более демократичному пиву", — рассказал гендиректор сервиса Роман Майстер
Так, в если в конце прошлого года на пиво приходилось 55,4% продаж в сегменте, то в конце первого квартала – 63,2%. Более того, в апреле спрос на пиво вырос до 64,2%.
В то же время существенно меньше стали продавать вина. На конец 2018 года его доля составляла 18,3% от проданных алкогольных напитков, в первом квартале – 15,5%, а в апреле – 15%.
Аналогичная тенденция наблюдается у виски (снижение с 2,4% до 1,4%), коньяка (с 4,5% до 3,5%) и шампанского (с 4,1% до 1,4%).
А вот спрос на водку остается стабильным – около 10% на протяжении всего исследуемого периода.
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