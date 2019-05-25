Воскресенье в Алтайском крае начнется грозами и сильным ветром, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Согласно данным синоптиков, сутки 26 мая и ночью 27 мая 2019 года прогнозируются сложные погодные условия. Ожидаются дожди, грозы, а местами ливни и град. Также прогнозируется ураганный ветер. Местами его порывы будут достигать скорости 28 м/с.
В связи с неблагоприятными погодными факторами возможно возникновение ЧС. В частности, возможны порывы на линиях электропередач и отключения электроэнергии.
В частности, при сильном ветре жителям региона нужно опасаться обрушений плохо закрепленных конструкций и падений деревьев. Эти же обстоятельства следует учитывать и при парковке автомобилей.
При грозе, управляя машиной, желательно припарковаться. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, снижают сцепление с дорожным покрытием, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. В это время также нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить.
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