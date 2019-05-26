На трассе Барнаул – Рубцовск женщина пожертвовала собой, пытаясь спасти детей, сообщает подписчица паблика "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
Трагедия произошла 24 мая после ДТП с участием четырех машин. Женщина-водитель по неизвестной причине вышла из автомобиля и сквозь дым от горящей травы заметила несущуюся по направлению к ее авто на полном ходу фуру.
А на заднем сиденье ее транспортного средства находились двое детей. По всей видимости, не видя другого выхода, мать побежала навстречу фуре, пытаясь собой остановить ее.
По словам очевидца, грузовик немного потерял в скорости после наезда на пешехода, но все равно протаранил машину с детьми, смяв заднюю ее часть.
Малолетние пассажиры пострадали. Прохожие помогали извлекать их из покореженного транспортного средства. Пожертвовавшая собой женщина скончалась на месте происшествия.
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