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Тренер Канады не удивился поражению сборной России по хоккею

, ИА "Амител"
Ален Виньо считает, что финны сыграли сильнее россиян
Фото: https://fhr.ru

Фото: https://fhr.ru

Главный тренер сборной Канады, разгромившей в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею чехов со счетом 5:1, не удивился поражению российской команды от финской сборной, сообщает РИА Новости.

Россия пропустила лишь одну шайбу за три периода, но даже такая строгая игра в обороне не спасла хоккеистов от поражения – забить никому из россиян не удалось. Как итог – 0:1 в пользу Финляндии.

Ален Виньо выразил мнение, что финны сыграли сильнее, чем россияне.

"Не удивлен поражению российской команды от финнов, — прокомментировал Виньо. — Это конкурентный турнир. Любая команда может обыграть любую. Сборная Финляндии сегодня была сильнее".

До этого сборная России по хоккею не знала поражений на этом турнире. Победная серия национальной команды составила восемь матчей, прервавшись на девятом. До того были повержены Норвегия (5:2), Австрия (5:0), Чехия (3:0), Италия (10:0), Латвия (3:1) и Швейцария (3:0), Швеция (7:4) и США (4:3).

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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