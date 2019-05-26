В Новосибирске сотрудники полиции пресекли канал сбыта наркотических средств, сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.
По версии правоохранителей наркотики распространяли ранее не судимые 29-летний парень и 21-летняя девушка.
При задержании у них изъяли 15 граммов кокаина и 5 граммов гашиша. Во время обыска в квартире у молодой пары оперативники обнаружили еще 35 граммов гашиша, 30 граммов кокаина и 5 граммов МДМА.
Задержанным предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере). Им грозит до 20 лет лишения свободы.
Обвиняемые заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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