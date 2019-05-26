Телеведущий Владимир Соловьев рассказал РБК о некоторых итогах встречи с журналистом и общественником Антоном Дербеневым из Екатеринбурга, пообещавшим дать ему "крепкого уральского леща".
По словам москвича, встреча прошла спокойно, без рукоприкладства. Соловьев показал фотографии протестующих против строительства храма людей, которых он назвал "бесами".
"Они вызвали у него реакцию разную, но он согласился с тем, что большинство этих людей сложно назвать нормальными", – поделился телеведущий.
По его словам, расхождений было не много, к тому же Дербенев признал, что не смотрел выступление Соловьева полностью, а руководствовался только вырванной из контекста цитатой.
Гость столицы пообещал в скором времени выложить подробный отчет о встрече, однако уже сейчас некоторые горожане упрекают его в том, что он так и не угостил "уральским лещом" московского коллегу.
Комментарии
И зря. Только опозорился.