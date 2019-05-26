Глава ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров отчитался о своих доходах за 2018 год. Из размер составил 220,1 миллиона рублей.
Данная сумма складывается из дохода по основному месту работы и из других источников. При этом по итогам 2017-го Белозеров отчитался о доходе в размере 180,5 миллиона рублей — таким образом, он вырос почти на 40 млн рублей.
В материалах говорится, что собственного недвижимого имущества у главы РЖД нет. В его безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в российской столице площадью 193 квадратных метра.
Общий доход жены Белозерова за минувший год равен 18,2 миллиона рублей, которые она заработала по основному месту работы и от вкладов в банках и ценных бумаг.
В ее собственности находится квартира в Москве площадью 193 квадратных метра и машиноместо площадью 14,4 квадратных метров.
Супруга руководителя компании владеет тремя автомобилями: ГАЗ М-21 1963 года выпуска, ГАЗ 21И 1960 года выпуска и Land Rover Range Rover 2015 года выпуска.
У несовершеннолетней дочери Белозерова тоже нет имущества в собственности, а также дохода.
Комментарии
Готов возглавить РЖД всего за 50 млн. рублей в год.