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Вступил в силу приказ Минтруда о доплатах к пенсии

, ИА "Амител"
Документ корректирует правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии
Индексация пенсий проводится сверх уровня прожиточного минимума / Фото: centro-pol.ru

Индексация пенсий проводится сверх уровня прожиточного минимума / Фото: centro-pol.ru

26 мая 2019 года вступил в силу приказ Минтруда, корректирующий методику расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, сообщает "Российская газета".

Он логически продолжает подписанный Владимиром Путиным закон о новом порядке расчета пенсий для малообеспеченных неработающих пенсионеров.

Закон изменяет порядок начисления социальных доплат к пенсии. Сначала устанавливается социальная доплата в размере, необходимом для доведения материального обеспечения до уровня ПМП в регионе, а затем только осуществляются индексация пенсии и выплаты.

Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты в текущем году.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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