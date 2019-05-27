Минобороны планирует ужесточить правила призыва на срочную службу

Минобороны планирует ужесточить правила призыва на военную службу, предлагая внести соответствующие поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе", пишут "Известия".
Нововведения позволят перепроверять состояние здоровья лиц, подлежащих призыву два раза в год – в ходе весенней и осенней кампаний.
Врачебные комиссии будут наделены правом направлять призывников в госпиталь для проведения контрольно-медицинского освидетельствования при наличии сомнений в заключениях гражданских врачей. Эти нововведения должны стать заградительной мерой для тех, кто использует "липовые" справки.
Новые правила не коснутся тех, кто имеет инвалидность или неизлечимое заболевание. Кроме того, призывники, признанные негодными к военной службе, при наличии необходимости будут направляться на лечение. В данном случае, при положительном результате, они будут призваны на службу. Если будет выявлено хроническое заболевание, призывник будет освобожден.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что "призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое". По его словам, страна движется по направлению к такой тенденции, и на это есть свои причины.
Комментарии
У нас губер уклонист
И ещё часть депутатов из мажоров
С них и начните...
Нет желающих за верутсаряиотечество на донетчине или в сакральной Пальмире жизнью рисковать или без руки/ноги вернуться?
У Сталина, Хрущева, Микояна дети в Армии служили и воевали! А кто из детей нонешних вождей в Армии?!
27.05.2019 10:19
- гость -
У Сталина, Хрущева, Микояна дети в Армии служили и воевали! А кто из детей нонешних вождей в Армии?!
И служили, и погибли
Какие же причины? Своих посылайте, чужих не жалко.
Какие мы нежные стали, своих жалко посылать. Есть тут один знакомый женился, и его мужчиной то назвать нельзя 35 лет позиционирует себя с геймером! Геймер!-Карл!!! ни посуду вымыть, ни ответственность за жену взять, тряпка нежная. У нас за год там из маменькиного сынка человека делали, а тут...тьфу. Михалков старший в свое время отмазывал Никиту, так его так в армию засунули что бы о нем слышно не было, в подводную лодку.
попахивает монополией на коррупцию и почему должны верить военкомовским врачам? они по сути заинтересованные лица.
"при наличии сомнений в заключениях гражданских врачей" а в военкомате какие - инопланетные врачи? То есть призываемый (который официально даже не военный) это уже не гражданин?