Экономические убытки от конфликта с Россией оценили на Украине

Экс-глава украинского Минтранса Евгений Червоненко в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что Украина из-за конфликта с Россией несет существенные экономические убытки, пишут "Известия".
Червоненко отметил, что через территорию Украины могли бы проходить поезда из Китая в Европу. Киев, таким образом, стал бы получать огромную прибыль, подчеркнул политик, добавив, что из-за конфликта с Москвой всю выгоду получает Беларусь.
"Мы должны были пустить поезд контейнерный из Словакии в Китай, он стоял уже со стороны Словакии загруженный (в марте 2014 года), но произошла революция", – сказал Червоненко.
Он уточнил, что на сегодняшний день "по украинской схеме" через Беларусь ходят 75 составов. По оценке бывшего министра, Киев от подобного "шелкового пути" при налаживании отношений с Москвой смог бы заработать до 30 млрд долларов.
Комментарии
Сами виноваты в конфликте.
Идите дальше на поводке у пендосов, и достигните ручки, с голоду начнете вымирать, а им это и нужно.
Золотые поезда получаются.
Какая-то сказочная калькуляция.
30 млрд долларов, ага...
27.05.2019 12:11
- гость -
Золотые поезда получаются.
Какая-то сказочная калькуляция.
30 млрд долларов, ага...
Так они их с Украины выпускать не планировали, видимо
На следующий год и газ и нефть перестанет булькать в трубопроводах.У гейропейцев придётся покупать с западной границы.Пока,конечно, в связи с вступлением в ес,границу не аннулируют и украине уже никуда не придётся идти.Потому как своё место почувствует и успокоится.
12:32
- гость -
Тогда сразу начнётся истошный визг со стороны расеянского МИДа - Ааааррряяя!! Ани за дораха пакупают, денги щитать ниумеют!!!
Да пусть хоть за сколько покупают газ через тридевять земель.За транспортировку ничего не будут получать.Как те братья болгары "гордо" отказались от многомиллиардных прибылей в течении нескольких десятилетий.Забугорного дядю сэма шибко любят.Так любят,что голову теряют.)
Мы потеряли неизмеримо больше - доходы снижаются, население в нищете, нет медицины, а по ТВ одни призывы на сбор денег для лечения за бугром...
12:46
- гость -
Как те братья болгары "гордо" отказались от многомиллиардных прибылей в течении нескольких десятилетий.Забугорного дядю сэма шибко любят.Так любят,что голову теряют.)
Ну вот, ты снова начал гнусить про "денги щитать неумеют". Болгары решили, что лучше пиндосы и весь мир, чем труба от страны-изгоя. С рашкой никто бесплатно дружить не хочет - ибо кинут\подставят на раз-два.
С утра нищий оборванный пошёл больной в поликлинику.А там на двери табличка:"Медицины нет".И всё...И тишина...
то 13:10
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Конечно,так сами болгары решили.И украинцы сами решили.Зачем им дальнейшее повышение благосостояния всего народа?Достаточно тех,кто у власти и кто при этом далёкого заокеанского дядю слушается.
13:20
- гость -
Сынок, запомни - рашка и благосостояние никак не пересекаются. Лучше американский барин, чем российский вор.
27.05.2019 13:24
- гость -
Увы, населению страны воровская власть в кайф!!!
По теме:убытки от жд перевозок,потеря прямых поставок нефти и газа,потеря поступлений от их транспортировки.А дядя сэм-то что сулит?Свободу и демократию?
Да,ещё европейские ценности можно на хлеб намазать.Чем вот только они пахнут и каковы на вкус?И вообще,что это такое?
13:48
- гость -
Чем вот только они пахнут и каковы на вкус?
Так ты зайди в твиттер к Соловьёву и спроси у него. Он тебе быстро пояснит, кто из вас двоих 3.14...ас, а кто европеец.
По теме:убытки от жд перевозок,потеря прямых поставок нефти и газа,потеря поступлений от их транспортировки.А дядя сэм-то что сулит?
Ну видать пиндосы для них менее токсичны, чем рашка - страна-изгой.
Так ты зайди в твиттер к Соловьёву и спроси у него. Он тебе быстро пояснит, кто из вас двоих 3.14...ас, а кто европеец.
Вот чувствуется, что ты в теме. Писал и оказалось, что ты не европеец, а 3,14?