Двухлетний ребенок попал в реанимацию после нападения бродячей собаки

В подмосковном Ногинске в воскресенье вечером, 26 мая, бродячая собака напала на двухлетнего ребенка, сообщает региональный СК.
Отмечается, что инцидент произошел во дворе жилого дома. Ребенок получил сильные укусы и был доставлен в реанимационное отделение больницы. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.
Сотрудники ведомства приступили к доследственной проверке. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки ведомство примет процессуальное решение.
Комментарии
Он явно сам спровоцировал нападение. Собака просто так не набросится.
Отстреливать надо
27.05.2019 12:33
- гость -
Он явно сам спровоцировал нападение. Собака просто так не набросится.
конечно сам, ДВУХЛЕТНИЙ и спровоцировал)))
спровоцировал тем, что родился
и ведь не побоялась родителей? бешеная что ли была?
Двухлетний ребёнок гулял рядом с бродячей собакой?!
Мамапапа с пивом или с телефоном?
27.05.2019 12:33
- гость -
Он явно сам спровоцировал нападение. Собака просто так не набросится.
-----------------------------------------------------------
Был сильно выпимши.
27.05.2019 12:33
- гость -
Он явно сам спровоцировал нападение. Собака просто так не набросится.
я даже знаю чем спровоцировал....кричал, Аукал, а может и ГАВКАЛ! а может просто мимо пробегал и размахивал ручками?! 2 года ребенку!!!!! *****дила ты, комментатор
27.05.2019 12:49 Вот, к примеру, я подходил к подъезду. Из арки вышел и завернул налево к подъезду (то есть шел у стены дома). А там помойка и она углублена, то есть идя у стены я не вижу что там. Только подошел к углу, а там у помойки штук пять собак, меня увидели и в рассыпную. Пара собак рядом пронеслись, в десяти сантиметрах. Я аж пересрался от такой неожиданности. Вот и получается, что на всякий случай с ребенком нужно гулять, посадив его на шею.
12,56, ну у помойки точно не надо гулять. Скорее всего, мамапапа куда то уткнулись, а ребёнок подошёл к собаке, ткнул куданить. Два года всего, не понимает, что обходить их надо.
Мы с моими собаками их обходим стороной) а тут ребёнок, тем более.
Собаки это баре, а бар нужно любить, кормить и бояться.
13:08
- гость -
Мы с моими собаками их обходим стороной)
Большая порода? Кобели? Как жена к кобелям относится? Ловил их, или на верхний замок закрывается?
зачем эти игры в русскую рулетку?
Нравится зоозащитникам спасать собачек от отстрела - пусть забирают себе животных. Нет - усыплять/стрелять/изолировать
Успокойтесь, фантазер, я женщина.
зачем эти игры в русскую рулетку?
Именно так. Можно понять, как собака укусила школьника, но 2-х летнего ребёнка... Да за ним по пятам ходить нужно, иначе или опрокинет на себя что то или ещё хуже.