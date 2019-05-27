Торговые сети могут обязать выкупать у россиян бутылки за 5-7 рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил возобновить практику сдачи бутылок в магазин, пишут "Известия" со ссылкой на план реализации предложений, высказанных в ходе отчета правительства о результатах его деятельности за 2018 год.
Соответствующий вопрос поставлен Минпромторгу, Минприроды и Минэкономразвития. Ввести обязательный прием тары предложили депутаты Госдумы.
Как рассказал Олег Нилов, сейчас экологическая проблема номер один – это высокий объем мусора. По его словам, отдельные регионы уже начали покупать места складирования отходов в других субъектах.
Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку. По его словам, как и в советские времена, населению нужно платить за сданные бутылки: стоимость одной бутылки может составить 5-7 рублей.
Председатель президиума Ассоциации производителей стеклянной тары Владимир Долгов заявил, что в мировой практике вопрос переработки отходов решается комплексно. По его словам, важно стимулировать население к раздельному сбору мусора, сделав возврат тары в сети платным, чтобы люди несли пустые бутылки обратно.
Комментарии
Как медленно доходит все до нас!!!! тормоза в думе. когда весь мир так живет, мы ДУМАЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕММММММММММ....да, ребятушки, за просто так никто этого делать не будет, а вот даже за рублЬ!!!!! начнут собирать и сдавать
россияне с колен встанут хоть....
я например не пойду сдавать одну бутылку за какие то 5 рублей
лишь бы эти бутылки потом обрабатывали должным образом перед повторным рименением, а то у нас в России могут и сэкномить на обработке, дизинфекции и т.д. ополоснут холодной водичкой и под заливку.
Неужели дожил до этого?
Бутылки надо сделать одинаковыми, сейчас они разные. На линию не поставишь.
Нилов умнейший политик. Побольше бы таких.
учитывая, что за дело взялся Медведев ... ждем появления утильсбора для стеклянной тары. т.е. повышения цены на 5-7-10-... рублей. дальше пока не ясно
За 5-7 рублей в магазах будут стоять очереди с баулами бутылок. Собирать бутылки будет выгоднее, чем работать по найму за 15-30 тыс. в месяц.
а что простите значит - обязать выкупать? а если никто не несет бутылки сдавать- наказывать штрафами что не скупили норматив бутылок?
14:18, вы покупаете в магазине напиток, разлитый в бутылку, платите и за напиток и за бутылку. Бутылка вам не нужна, зато производитель может её переработать или использовать повторно.