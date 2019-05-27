В конце мая прозвенели последние звонки для выпускников по всей стране. В этом году праздник не обошелся без скандалов и курьезных случаев. Amic.ru собрал подборку самых запоминающихся происшествий.

БДСМ-вечеринка

Пожалуй, самым скандальным происшествием с участием выпускников в 2019 году стала так называемая БДСМ-вечеринка во Владивостоке. В одной из школ подростки устроили костюмированный праздник с танцами, скандированием и распылением огнетушителя. Трое парней примерили на себя образы "зайчиков" в черных масках, а одна из учениц переоделась в форму полицейского. Видеозапись вечеринки попала в социальные сети и вызвала волну негодования со стороны пользователей сети. СМИ окрестили праздник БДСМ-вечеринкой и подлили масла в огонь, написав, что ее устроили на последний звонок.

Как пояснила РИА "Новости" директор учебного заведения Галина Пугина, на самом деле костюмированный флешмоб устроили в последний учебный день, после уроков.

Когда историю предали скандальной огласке, директор написала заявление об увольнении по собственному желанию, в школе проводится внутренняя проверка. Еще одну проверку по факту "незаконного ношения форменной одежды со знаками различия с символикой правоохранительных органов" проводит УМВД г. Владивостока.

Реакция общества и властей оказалась неоднозначной. Так, администрация Приморского края назвала такое поведение учеников на территории школы недопустимым и пообещала провести разъяснительную работу с детьми и их родителями, а также устроить проверку в школе и в организации, которая обеспечивает охрану учебного заведения.

Защитники участников акции создали петицию, в которой написали, что "ничего особо вызывающего в действиях выпускников не было: никто не бегал по школе голым или в белье, не нарушал закон". Они попросили оставить в покое детей, которым нужно готовиться к экзаменам, а не ходить на "бесконечные беседы с полицейскими".

Известный видеоблогер и журналист Юрий Дудь поддержал выпускников, которые оказались в центре скандала, и выразил сочувствие по поводу вынужденного увольнения директора школы.

"На ее месте (директора, – прим. ред.) я бы радовался, что она воспитала хотя бы один класс свободных людей, которые знают: праздники существуют, чтобы веселиться. Единственное пожелание всем, кто захочет такое повторить: брать настоящую полицейскую форму нельзя, это нарушение закона; если сильно хочется, надо брать недоделанную или похожую копию – и тогда все будет по закону", – написал Юрий Дудь в своем Instagram, пожелав остальным выпускникам устроить такую же "яркую вечерину по случаю успешных экзаменов".

Халаты и пижамы в школе

Еще один скандал, связанный с переодеванием в школе, произошел в Ярославской области. В Рыбинске старшеклассники массово пришли на уроки в пижамах и халатах, объяснив идею флешмоба тем, что за время учебы школа стала для них вторым домом. Однако многие учителя не одобрили затею школьников и заставили их снять пижамы и халаты.

"Администрация школы нас, к сожалению, не поддержала. Нам сказали, что халаты – это путь к деградации. Нам было весело только первые 15 минут. Администрация стояла и ждала, когда мы снимем наши халаты", – рассказала порталу 76.ru ученица Ульяна Доброхотова.

Лезгинка с учеником

Еще одним скандальным роликом с последнего звонка стало видео, на котором директор новосибирской школы №48 танцует лезгинку с выпускником. Корреспондент Сиб.фм выяснил, что на кадрах действительно директор школы №48 Елена Абрамовская. Женщина подтвердила, что она согласилась станцевать лезгинку на празднике, но уточнила, что приглашение для нее стало неожиданным.

"Действительно, это была я. У нас есть семья, которая выпускает из школы уже третьего ребёнка – молодой человек решил сделать подарок всем на последний звонок, и подготовил творческий номер. Сначала вышел сам, затем к нему присоединилась сестра, а потом неожиданно пригласил меня. Я пыталась сказать, что не умею танцевать лезгинку, но все же вышла и поддержала выпускника", – рассказала Елена Абрамовская.

По словам директора, школа №48 многонациональная, а педагоги и родители стараются бережно сохранять уважительное отношение к разным культурам.

Нападение на депутата

В Республике Марий Эл во время последнего звонка старшеклассник набросился с кулаками на депутата Госсобрания республики Екатерину Вахитову. ЧП произошло в школе поселка Юрино, полиция начала проверку.

Руководство школы отказалось комментировать инцидент, а в районном отделе образования рассказали, что школьник избежит ответственности, так как он нездоров.

"Драки не было, ребенок больной. У него есть справка об инвалидности. Директор школы с мамой поговорили, ребенок успокоился, все в порядке. Раньше не было за этим мальчиком никаких проступков. К окружающим он себя впервые вел агрессивно. Ребенка-инвалида как наказывать?" – прокомментировала РИА "Новости" руководитель отдела образования администрации Юринского района Наталья Костерина.