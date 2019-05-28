Перепроверять здоровье подозрительных призывников смогут чаще, а медосмотр в военкомате превратится в углубленное освидетельствование. Такие изменения последуют после утверждения поправок в законе "О воинской обязанности и военной службе". Об этом "Известиям" рассказал учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев.
С одной стороны эта мера направлена на борьбу с отказниками. В интернете множество частных фирм предоставляет услуги по вопросу уклонения от службы. Одной из стратегий таких советчиков является получение "правильного диагноза" в поликлинике. После принятия поправок заключения гражданских медиков смогут поставить под сомнения и направить новобранцев на обследование в военные госпитали. Это позволит бороться с врачебной коррупцией и недобросовестными призывниками. Опровергнуть купленный диагноз будет проще.
С другой стороны, как отметил Олег Жердев, появится возможность пересмотреть степень годности призывников, которые хотят служить. Принятие поправок может увеличить число абитуриентов военных вузов, которые ранее не могли поступить из-за ограничений по здоровью.
Полномочия призывных комиссий будут расширены: усилится контроль ранее вынесенных медицинских заключений. Военкомат получит право направлять призывника с сомнительной историей болезни на контрольно-медицинское освидетельствование.
Согласно новым правилам, призывников негодных к военной службе при наличии медицинских показаний, будут направлять на лечение. В результате новобранец либо будет вылечен и призван в армию, либо освобожден от службы, если болезнь носит хронический характер. Будет определен перечень медицинских организаций, куда комиссии смогут направить призывника.
Другим важным изменением является замена осмотра на освидетельствование. "Медосмотр – это поверхностное изучение состояния здоровья, а освидетельствование – это обследование с заключением о степени годности к военной службе", – объясняет Олег Жердев.
Согласно нововведениям, медицинское освидетельствование можно будет проводить неограниченное количество раз.
"Проблем с уклонистами в Алтайском крае нет. Десять-пятнадцать человек могут затягивать призыв, пытаться что-то предпринять. В других регионах проблема стоит острее. Если у призывника с детства заболевания проходят по всем карточкам, то нет смысла его куда-то отправлять. А если карточка была пустая и появился серьезный диагноз, мы отправляем его в краевое учреждение", – объясняет начальник отдела призыва Алтайского края Андрей Круглов. Представитель военного комиссариата добавил, что думать об изменениях пока рано – поправки только предложили. Возникает много вопросов, связанных с ужесточением призыва. Если предлагается направлять граждан в военные медицинское учреждение (ближайшее для Алтайского края в Новосибирске), как будет осуществляться отправка, каким образом гражданина заставят поехать в новосибирский госпиталь и за чей счет – остается неизвестным.
В призывную кампанию Весна-2019 из Алтайского края на отправку запланировано 2500 человек. 15 новобранцев будут проходить службу в Президентском полку.
Комментарии
Очередной раз убеждаемся, что верить ВВП не стоит. Кто то говорил о переходе в к наемной армии, к профессионалам бла бла бла. И вот вам ужесточение призывва.
Нет, я не против, служить надо, косить - стремно. Но слова есть слова. Мужик сказал - мужик сделал, а тут как то не хорошо получается....
28.05.2019 07:50
krash
Верить нашему президенту - себя не уважать!
может наоборот, упростили правила призыва?
Государство вам ничего не должно, но вы должны защищать яхту абрамовича до последнего вздоха (иначе на ней будут кататься солдаты НАТО)...
Студентов совсем перепугают сейчас
Армия по призыву была в СССР, сейчас почему нищие призывники должны защищать воров и жуликов?! Только потому, что их родители этого хотят...
Ага, а военные дохтуры самые непредвзятые в мире. То-то у них призывники мрут как мухи, и все от естественных причин.