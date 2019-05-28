Медведев запретил госструктурам закупать иностранное вино

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому муниципальным и государственным учреждениям запрещается проводить закупки иностранного вина. Документ опубликован на сайте правительства.

В пояснительной записке к документу говорится, что запрет призван способствовать развитию "отечественного виноградарства".

Также уточняется, что под запрет попали закупки вина, игристого вина, ликерных и фруктовых (плодовых) вин.

Ограничения не затронут алкогольные напитки, которые можно приобрести на предприятиях общепита и магазинах.