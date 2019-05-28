День пограничника / Фото: Екатерина Смолихина, Андрей Луковский
Торжественный митинг с возложением цветов прошел в Барнауле на площади Победы в честь Дня пограничника. В нем приняли участие сотрудники пограничного управления, представители правительства Алтайского края и города Барнаула, руководители силовых ведомств.
День пограничника 28 мая установлен Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 года "в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск".
Amic.ru предлагает вам фоторепортаж с торжественного мероприятия.
Комментарии
на замке то это чтобы граждане не разбежались от "веселой" жизни?
Сегодня впереди меня машина выронила флаг на дорогу, и я его переехал... Можно ли считать меня ненавистником пограничников?! Очень переживаю, и прошу совета, желательно поповского сана. Я знаю что они в любой теме смогут дать дельный совет.
Сын мой, флаг переехавший! Вернись,подними знамя,смажь вазелином древко обильно и воткни себе...на дачный участок.И оградится надел твой земельный от лихих людей