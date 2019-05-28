В Алтайском крае разыскивают шестилетнюю уроженку Бийска, которую увезла в неизвестном направлении ее родная мать, лишенная родительских прав. Как сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю, и отец, и мать девочки лишены родительских прав, и по решению Бийского городского суда обязаны были передать дочь органу опеки и попечительства администрации Бийска для ее дальнейшего устройства.
Однако женщина сбежала вместе с дочерью.
Судебные приставы обращаются за помощью ко всем, кто может располагать какой-либо информацией о местонахождении женщины и ее несовершеннолетнего ребенка.
Позвонить и оставить сообщение можно на круглосуточный телефон доверия Службы: 8 (3852) 63-96-92.
Телефон дежурной части УФССП России по Алтайскому краю: 8 (3852) 24-84-98.
Приобский отдел судебных приставов по г. Бийску и Зональному району: 8 (3854) 44-40-90 (в рабочее время с 9:00 до 18:00 часов), в нерабочее время: 8-906-965-42-83, 8-905-980-11-62.
Комментарии
Побольше бы подробностей. А так правильно сделала
я что то тоже сразу на ее стороне почему то, хотя информации никакой. Зная нашу судебную систему и работу приставов я могу предположить что она может и не виновата. Деградированная личность навряд ли будет печься о своем дитя, а тут материнский инстинкт. И вообще что за вброс? догадываем сами