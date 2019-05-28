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Правила обязательного медицинского страхования изменились в России

, ИА "Амител"
Новые правила обязательного медицинского страхования (ОМС) вступили в силу 28 мая 2019 года
Минздрав намерен усилить профилактическое направление в работе поликлиник / Фото: cdbtitan.ru

Минздрав намерен усилить профилактическое направление в работе поликлиник / Фото: cdbtitan.ru

В России изменились правила обязательного медицинского страхования, пишет "Газета.ru" со ссылкой на новый приказ Минздрава, отмечая спорность некоторых изменений, поскольку неизвестно, где поликлиники найдут время и средства на дополнительную работу, что в приказе не оговаривается.

В мае вступил в силу другой приказ Минздрава. Сейчас люди старше 40 лет могут проходить диспансеризацию раз в год. Россияне в возрасте от 18 до 39 лет имеют право проходить добровольное и бесплатное обследование раз в три года.

В частности, российским гражданам должны будут регулярно напоминать о том, что пора сходить на прием к врачу, сдать контрольные анализы, пересмотреть терапию и список назначенных лекарств. Даже если самочувствие хорошее. Для этого будут звонить или писать, и приглашать в поликлинику. Делать это будут медработники и представители страховых компаний, выдавших гражданину полис ОМС.

Такие данные содержатся в утвержденных Минздравом новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), которые вступили в силу 28 мая 2019 года. Министерство намерено усилить профилактическое направление в работе поликлиник.

Базовый уровень здоровья жителей будет определен в ходе диспансеризации. На это дело Минздраву понадобятся ближайшие два года, чтобы провести профилактический осмотр россиян.

Также в результате диспансеризации должны быть выявлены заболевания, от которых чаще всего страдают жители различных регионов, и подведена статистика о том, какие болезни чаще всего в отдельных частях страны из острой фазы перетекают в хронические.

По итогам прохождения диспансеризации для каждого жителя страны будет определена его группа здоровья. Если во время обследования выяснится, что у человека уже есть хроническое заболевание и ему необходим постоянный контроль врача, его поставят на диспансерное наблюдение.

По новым правилам, таких пациентов необходимо обследовать регулярно, один или два раза в год, а в зависимости от заболевания и чаще.

Сотрудники страховых компаний по новым правилам также теперь обязаны работать с обращениями и жалобами граждан и разбирать спорные случаи. К примеру, они должны помогать пациентам в случае возникновения конфликтных ситуаций, например, если человеку предлагают пройти обследование или консультацию за деньги, а сам он считает, что это исследование при его заболевании положено проходить бесплатно. Или если новый препарат пациенту не подходит, а врач уверен в его эффективности. Или же если долго не движется очередь на дорогое исследование или плановую госпитализацию.

Все это, как отмечается, прибавит медицинским учреждениям и страховым компаниям бумажной работы и волокиты, так как увеличится объем отчетности. При прежнем штате инициативы рискуют потонуть в бумагах и так и остаться неисполненными. По новому приказу не увеличивается и число врачей, то есть вопрос записи на прием и получения талонов в тех медучреждениях, где не хватает персонала, встанет еще острее.

Также пациенты получают право на "второе мнение", в том случае если у гражданина возникнут сомнения в качестве диагностики и лечения. В этом случае страховые компании могут назначить экспертизу полученной медпомощи. Но это право, а не обязанность. Они также могут организовать дистанционную консультацию высококвалифицированного специалиста, в том числе и из ведущих профильных клиник страны, с помощью телемедицинских технологий.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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