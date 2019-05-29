Определились лучшие участники X Всероссийской олимпиады по основам технологий приборостроения, очный этап которой проходил в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики.

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова на олимпиаде представлял студент третьего курса факультета информационных технологий направления подготовки "Приборостроение" Игорь Сауэр.

Очный тур проходил в два этапа. По условиям первого этапа необходимо было разработать технологический процесс изготовления детали, выполнить чертеж в программе "Компас ЗD", обосновать маршрут изготовления детали, а также оформить маршрутную и операционную карты, карту эскизов в системе автоматизированного проектирования технологических процессов "Вертикаль".

В рамках второго этапа необходимо было решить задачи по программированию станка с ЧПУ согласно заданным параметрам технологического процесса.

На выполнение всех заданий отводилось четыре часа. Игорь успешно реализовал чертеж детали в системе "Компас 3D". Задачи такого типа хорошо исследуются студентами в ходе занятий на базовой кафедре АлтГТУ "Приборостроение", которая находится на АПЗ "Ротор", где студенты знакомятся с CAD-системами, выполняют практические задания. Основную трудность, по словам Игоря, вызвало описание техпроцесса в среде САПР ТП "Вертикаль". Он потратил на выполнение этого задания много времени и, к сожалению, не учел все тонкости описания технологического процесса, так как такие задачи по своей сути ближе к области технологии машиностроения, а не к приборостроению. Студент АлтГТУ вошел в двадцатку лучших студентов, участвующих в олимпиаде.