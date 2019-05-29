В России может появиться "отцовский капитал", сообщает газета "Известия".

Такая мера поддержки предлагается комиссией Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства в докладе "Демография 2024. Как обеспечить устойчивый естественный прирост населения РФ".

Документ рассмотрит рабочая группа по подготовке доклада Госсовету о реализации национального проекта "Демография".

Согласно тексту документа, размер выплаты будет сопоставим с материнским капиталом (с 2017 года – 453 тысячи рублей).

На нее смогут претендовать отцы при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в зарегистрированном браке.

Таким образом, вместе с материнским капиталом размер выплат может достигнуть 900 тысяч рублей.

"Это не просто финансовая, это поддержка еще и ответственного отцовства и благополучия устойчивой многодетной семьи. Ведь, по исследованиям социологов, "третьего ребенка заказывает отец". Но крен сейчас в сторону важности материнства, и роль отцов в госпрограммах остается недооцененной", – объясняет зампредседателя комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства, член общественного совета при Минтруде Сергей Рыбальченко.