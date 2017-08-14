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ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ

Все, что хочешь знать про свет: директор БГЭС отвечает на вопросы барнаульцев

В четверг, 28 февраля, на портале Amic.ru проходит онлайн-конференция с участием генерального директора Барнаульской горэлектросети Ивана Василиади.

Барнаульцы могут задать вопросы руководителю БГЭС по любой тематике, которая касается деятельности компании. Как заключить договор, куда обращаться, если не согласен со счетом, где купить счетчик и кто виноват, если нет света - эти и другие вопросы вы можете задавать уже сейчас в комментариях под этой новостью.

Ответы начнут поступать с 11-ти часов. Конференция продлится до 13-00. 

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