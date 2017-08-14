Гендиректор БГЭС отвечает на вопросы барнаульцев

Традиционная онлайн-конференция с участием генерального директора Барнаульской горэлектросети Ивана Василиади проходит на портале Amic.ru в четверг, 14 марта 2019.







Барнаульцы могут задать вопросы руководителю БГЭС по любой тематике, которая касается деятельности компании. Как снизить плату за свет, что помогает сэкономить, кто отвечает за электропроводку в доме и на улице и как бороться с электроворами - эти и другие вопросы, касающиеся деятельности компании, вы можете задавать уже сейчас в комментариях под этой новостью.







Ответы начнут поступать с 11-ти часов. Конференция продлится до 13-00.