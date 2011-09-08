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БГЭС ответит на вопросы предпринимателей на сайте Amic.ru

Обязанность малого бизнеса заключать прямые договоры с БГЭС станет главной темой онлайн-конференции на Amic.ru. На вопросы предпринимателей – владельцев нежилых помещений в многоквартирных домах ответит генеральный директор энергокомпании Иван Василиади.

Тема стала актуальной для бизнеса с 1 января 2017 года. После принятия правительством поправок в Постановление №354 все договоры с управляющими компаниями (УК) и товариществами собственников жилья (ТСЖ) в одночасье были признаны недействительными.

О том, с каким напряжением предприниматели переходят на прямые договоры с БГЭС, читайте здесь.

В конце апреля БГЭС насчитывала около 450 предпринимателей, которые не заключили с ней прямой договор. Как поменялась ситуация за месяц? Многие ли предприниматели получили "штрафы"? Что делать, если ТСЖ или УК не выдает необходимые документы? Кому были выгодны данные изменения в законодательстве? На эти и другие вопросы ответит гендиректор Барнаульской горэлектросети Иван Василиади.

Онлайн-конференция продлится с 11 до 12 часов. Свои вопросы вы можете оставлять прямо сейчас.



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