Обязанность малого бизнеса заключать прямые договоры с БГЭС станет главной темой онлайн-конференции на Amic.ru. На вопросы предпринимателей – владельцев нежилых помещений в многоквартирных домах ответит генеральный директор энергокомпании Иван Василиади.
Тема стала актуальной для бизнеса с 1 января 2017 года. После принятия правительством поправок в Постановление №354 все договоры с управляющими компаниями (УК) и товариществами собственников жилья (ТСЖ) в одночасье были признаны недействительными.
О том, с каким напряжением предприниматели переходят на прямые договоры с БГЭС, читайте здесь.
В конце апреля БГЭС насчитывала около 450 предпринимателей, которые не заключили с ней прямой договор. Как поменялась ситуация за месяц? Многие ли предприниматели получили "штрафы"? Что делать, если ТСЖ или УК не выдает необходимые документы? Кому были выгодны данные изменения в законодательстве? На эти и другие вопросы ответит гендиректор Барнаульской горэлектросети Иван Василиади.
Онлайн-конференция продлится с 11 до 12 часов. Свои вопросы вы можете оставлять прямо сейчас.