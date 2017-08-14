ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ
Как купить билеты на ЧМ по футболу-2018 и не стать жертвой мошенников
Где можно купить билеты на чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России и как не стать жертвой мошенников – на эти и другие вопросы жителей Алтайского края в режиме онлайн-конференции ответят специалисты регионального Центра гигиены и эпидемиологии.
Дело в том, что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (в структуру входит и Центр гигиены и эпидемиологии) и FIFA объединили усилия, чтобы защитить потребителей и болельщиков от рисков, связанных с несанкционированным использованием билетов.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, к специалистам обращаются жители края, которые интересуются вопросами приобретения билетов и тем, как обезопасить себя от мошенников. Этому и будет посвящена онлайн-конференция. Свои вопросы вы можете задавать под этой новостью. В период с 11-00 до 12-00 специалисты приступят к ответам.
Вопрос задал: Вениамин Анемподистович
Доброго времени суток.
Как вы считаете, не слишком ли высока стоимость билетов за то, что бы посмотреть на игроков в мяч?
Вопрос задал: Соня
А вопросы только по покупке билетов можно задавать? А как уберечься от мошенников, если пытаешься заранее забронировать себе жилье в городе, где проходит ЧМ, а денег на гостиницу нет?
Вопрос задал: Елена
Вчера услышала, что установлен серьезный штраф за несанкционированную продажу билетов на чемпионат. Что означает "несанкционированная продажа" и чем она опасна для покупателя?
Вопрос задал: Стас
Когда будут известны результаты случайной жеребьевки второго этапа продаж? Моя заявка до сих пор висит "В ожидании", хотя сам этап длился до 31 января. Это нормально?
Вопрос задал: Александр
Доброе утро! а можете сориентировать относительно стоимости билетов на матчи ЧМ? может ли себе позволить посещение таких мероприятий среднестатистический житель российской провинции?
Вопрос задал: Саня
А можете сказать, сколько жителей Алтайского края или Барнаула приобрели билеты на чемпионат? Спасибо
Вопрос задал: Ирина
А все-таки где можно приобрести билеты на чемпионат у официальных лиц? И какова процедура приобретения?
Вопрос задал: Игорь
А еще не поздно билеты покупать на чемпионат?