ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ
Хочешь все узнать про свет? Спроси у гендиректора БГЭС
Традиционная онлайн-конференция со специалистами Барнаульской
горэлектросети проходит сегодня на портале Amic.ru. На вопросы читателей отвечает
генеральный
директор компании Иван Василиади.
Из чего рассчитывается ОДН, как проверить исправность счетчика, что делать, если видишь оборванный провод - вопросы принимаются по любой теме, которая касается деятельности БГЭС.
Напомним,
онлайн-конференции Барнаульской горэлектросети на Amic.ru проводятся регулярно в рамках совместного проекта. Ознакомиться с
материалами предыдущих онлайнов можно по ссылке: http://www.amic.ru/onlinec/
Задавайте вопросы прямо сейчас, под этой новостью. Прием вопросов продлится до 12-00. Ответы начнут поступать с 11-00. Добавить свой вопрос
Вопрос задал: Леонов Игорь Николаевич
Здравствуйте, я имею жилой дом в СНТ «ПРОГРЕСС», в черте г. Барнаула., в котором постоянно проживают около 50 семей круглогодично. В течении нескольких лет зимнее электроснабжение осуществляется феодальным способом. Стоимость одного кВт доходила до 12 рублей. Зимой 2017-18 года часть собственников домов, подключились к электроснабжению при условии постройки за свой счет (около 5000 рублей с участка) временной линии. Есть собственник, который в суде отстоял право пользования электроэнергией круглогодично.
Ворос: Планируется ли передача электросетей СНТ «ПРОГРЕСС» в БГЭС?
Вопрос задал: Наталья
Стоимость замены столба с соблюдением всех нормативных актов, требований(работа и материалы для садоводства)
Вопрос задал: Василий Данилович В.
У нас довольно старый дом, плата за ОДН высокая. Инженер в УК говорит, что у нас большие потери в электросетях. Заменить проводку предлагают за счет собственников. Как проверить, действительно ли мы переплачиваем из-за изношенности сетей? Мы можем это сделать сами? И правда ли, что на размер ОДН влияет изношенность сетей и почему собственники должны платить за замену сетей, а не управляющая компания?
Вопрос задал: Исаков Владимир Афанасьевич,город Барнаул.
Здравствуйте.Хотелось бы получить ответ на два вопроса:
1.Как будет расщитываться ОДН при прямом договоре потребителя с ГЭС?
2.Какая площадь общ.имущества берется для расщета-как для расщета ОДН по воде или другая?
Спасибо.