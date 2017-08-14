ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ
Что будет, если не платить за воду: водоканал отвечает на вопросы горожан
На вопросы барнаульцев, связанные с задолженностью по оплате услуг водоснабжения, ответят сегодня, 26 апреля, специалисты Росводоканала.
На портале Amic.ru пройдет онлайн-конференция, посвященная теме задолженности абонентов за услуги водоснабжения и водоотведения.
Коммерческий директор Росводоканала Татьяна Колганова готова
рассказать о том, как производятся начисления, где и как можно
произвести оплату и куда обращаться, чтобы уточнить размер
долга, а также что будет, если не оплачивать услугу вовремя, и что
делать, если долг есть, а погасить его нет возможности.
Вопросы принимаются с 9-00 до 11-00. Ответы начнут поступать с 10-00. Свои вопросы вы можете оставлять под этой новостью.
Вопрос задал: Светлана Ивановна
Здравствуйте! Когда было дождливое лето, водоканал все равно присылал квитанции за воду за полив. Почему, я же не пользовалась водой, чтобы полить огород?
Отвечает: Колганова Татьяна Владимировна, коммерческий директор
Добрый день! В соответствии с законодательством Вам производились начисления по нормативу. Норматив не учитывает погодные условия. Чтобы избежать таких случаев и платить только за фактически потребленную воду, необходимо установить прибор учета. Также напомню, что установка прибора учета - это обязанность абонента, которая определена законом. Рекомендуем сделать это как можно быстрее, так как поливной сезон в Алтайском крае начинается с 1 мая и длится до 31 августа.
Вопрос задал: Наталья
Как отключат мне воду,если у меня нет колодца?Зайдете в дом?
Отвечает: Колганова Татьяна Владимировна, коммерческий директор
Добрый день! Нет. Представители водоканала произведут раскоп и сделают видимый разрыв на трубопроводе. Обращаю Ваше внимание, что для восстановления услуг, помимо самого долга и пени, необходимо оплатить проведение работ по отключению и подключению. В этом случае стоимость работ может доходить до 50 тыс. рублей.
Вопрос задал: Валерия
Если есть задолженность по оплате воды, будет ли включаться просрочка как по банковскому кредиту?
Отвечает: Колганова Татьяна Владимировна, коммерческий директор
Добрый день! При возникновении долга производится начисление пени, которую необходимо будет оплатить вместе с долгом.
Вопрос задал: Дмитрий
Добрый день! В многоквартирном доме сосед не платит за воду (судя по квитанциям). Говорит, что не живет в квартире, хотя часто его видят приходящим-уходящим в квартиру, горит свет ночью и т.д. Как поступать в том случае?
Отвечает: Колганова Татьяна Владимировна, коммерческий директор
Добрый день! В этом случае представители вашей управляющей компании могут обратиться в Барнаульский водоканал за услугой по ограничению водоотведения у должника. На выпуск канализации из квартиры должника будет установлена заглушка. Как показывает практика, должники рассчитываются в течение нескольких дней.
Вопрос задал: Оксана
В моем доме нет центрального водопровода, воду беру из колонки. Но мне позвонили из водоканала и сказали, что я должник. Почему?
Отвечает: Колганова Татьяна Владимировна, коммерческий директор
Добрый день! Водоразборная колонка подключена к сетям водопровода. Вы пользуетесь водой, которую поставляет ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ", соответственно, должны оплачивать ее потребление так же, как абоненты, подключенные к центральному водопроводу или проживающие в многоквартирных домах. Существует отдельный норматив на пользование водоразборной колонкой.
Вопрос задал: Николай
Добрый день. Скажите, пожалуйста, если в частном доме подключение в водопроводу выполнено без колодца и точное место подключения неизвестно, как в таком случае происходит отключение?
Отвечает: Колганова Татьяна Владимировна, коммерческий директор
Добрый день! В таком случае проводится отключение с раскопом. На водопроводе делается видимый разрыв. Так как в этих работах задействована тяжелая техника, стоимость отключения варьируется начинается от 20 тысяч рублей. После оплаты долга и пени в полном объеме абонент должен будет установить колодец, чтобы подключение к услуге прошло по правилам. Стоимость данных работ - от 30 тысяч рублей. Поэтому гораздо выгоднее оплачивать услуги своевременно
Вопрос задал: Елена
За какой период задолженности могут отключить воду или подать в суд на жителя частного сектора?
Отвечает: Колганова Татьяна Владимировна, коммерческий директор
Добрый день! Если вы оплатите услуги в течение 2 месяцев. Размер задолженности значения не имеет.
Вопрос задал: Ирина
Скажите, насколько качественно отличается бутилированная вода от той, что идет у нас из-под крана.
Отвечает: Колганова Татьяна Владимировна, коммерческий директор
Добрый день! Барнаульский водоканал обеспечивает качество питьевой воды в соответствии санитарными нормами (СанПиН). Центральная аналитическая лаборатория проводит анализы воды на каждом этапе очистки в контрольных точках по всему городу.
Вопрос задал: Анна
Правда ли, что водоканал может отключить за долги воду?
Отвечает: Колганова Татьяна Владимировна, коммерческий директор
Добрый день! Да, водоканал имеет право ограничить водоснабжение и водоотведение абоненту, долг которого превышает 2 месяца. Сумма задолженности значения не имеет. При этом абонент несет затраты на проведение работ по отключению услуг. А после полной оплаты долга и пени он должен будет заплатить за работу по восстановлению водоснабжения или водоотведения. Поэтому рекомендуем рассчитываться за услуги своевременно.
Вопрос задал: Николай
Где можно узнать, есть ли у меня задолженность по оплате за воду?
Отвечает: Колганова Татьяна Владимировна, коммерческий директор
Добрый день! Если Вы проживаете в частном секторе или в многоквартирном доме с непосредственной формой управления (имеет прямой договор с ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"), то Вы можете узнать информацию по тел. 28-22-00 или на сайте www.barnaulvodokanal.ru в разделе "Список должников на отключение от услуг водоснабжения и водоотведения", или обратиться лично в Центр обслуживания абонентов по адресу: пр. Калинина, 116 (левое крыло).
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