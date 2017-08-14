ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ
Как вернуть зрение: офтальмологи отвечают на вопросы читателей Amic
Врачи-офтальмологи клиники "Евростиль" сегодня, 27 апреля, отвечают на вопросы читателей Amic.ru в режиме онлайн-конференции.
В течение месяца портал Amic.ru публиковал интервью со специалистами клиники, которые рассказывали
об эксимер-лазерной коррекции, о детском зрении, развенчивали мифы об
операциях и пр. Мы получили большое количество вопросов от жителей края и
решили организовать онлайн-конференцию, в ходе которой врачи могли бы в
"живом" режиме пообщаться с нашими читателями и ответить на вопросы о
здоровье глаз.
Как бороться с катарактой, чем опасна глаукома, что делать, если
ребенок стал хуже видеть, насколько эффективны операции по
восстановлению зрения и не опасна ли ортокератология — на все эти и
многие другие вопросы готовы ответить специалисты клиники микрохирургии
глаза "Евростиль".
Задать вопросы можно уже сейчас под этой новостью.
Также вы можете обратиться непосредственно в клинику:
г. Барнаул, ул. Молодежная, 3-Б
тел.: +7 (3852) 669 669, +7 (3852) 66 99 66
понедельник-пятница с 9:00 — 17:00
суббота с 9:00 — 16:00
воскресенье выходной
Сайт клиники: http://eurostyle-barnaul.ru/?from=start
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Вопрос задал: Иван,Барнаул
Зрение отличное,но в последнее время беспокоит "туман" в обоих глазах.В ночное время от источников света "ореол"....Это катаракта?
Отвечает: Клиника микрохирургии глаза "Евростиль"
Вам необходимо диагностическое обследование, по результатам которого врач-офтальмолог сможет поставить Вам диагноз.
Вопрос задал: ГОСТЬ
отцу 88, один глаз закрылся. Плохо очень видит, что ему сейчас делать, куда обращаться? У мама тоже проблемы со зрением (87 лет). Мне 60, читаю +6,5. Немного времени проходит, надо увеличивать. Сейчас плохо вижу и далеко, и близко
Отвечает: Клиника микрохирургии глаза "Евростиль"
Вам необходимо диагностическое обследование, по результатам которого врач-офтальмолог сможет поставить Вам диагноз.
Вопрос задал: Дарья
Можно ли делать операции по коррекции зрения в 15 лет?
Отвечает: Клиника микрохирургии глаза "Евростиль"
Добрый день. При близорукости в таком возрасте не выполняется. Связано это с высоким риском прогрессирования.
Вопрос задал: Елена
У меня зрение -8. На одной позиции уже лет 10. не 39 лет. Насколько эффективной для меня может оказаться операция по восстановлению зрения? И если зрение вернется не на 100%, то можно ли после операции носить контактные линзы:
Отвечает: Клиника микрохирургии глаза "Евростиль"
Вам необходимо диагностическое обследование, по результатам которого врач-офтальмолог сможет поставить Вам диагноз и прогноз после операции. Ношение контактных линз после операции не требуется.
Вопрос задал: Валерия
После 60-ти лет какие обследования нужно проходить? есть возрастные проблемы со зрением
Отвечает: Клиника микрохирургии глаза "Евростиль"
Для начала Вам необходимо диагностическое обследование, по результатам которого врач-офтальмолог сможет поставить Вам диагноз.
Вопрос задал: Татьяна
Интересует вопрос по профилактике, что посоветуете делать , чтобы сохранить зрение? Для взрослых и ребенка. у меня 100% зрение но, постоянные нагрузки, работаю за компьютером, как не допустить ухудшения? Есть ли толк от специальных очков для работы за компьютером? спасибо.
Вопрос задал: Дарья
Можно ли делать операции по коррекции зрения в 15 лет?
Отвечает: Клиника микрохирургии глаза "Евростиль"
да, если это необходимо по медицинским показаниям
Вопрос задал: Александр Карлинов
Добрый день! Много работаю за компьютером. При этом со зрением у меня все хорошо. Могут ли мне подобрать специальные линзы для того, чтобы глаза не уставали и снизить на них нагрузку. Спасибо.
Вопрос задал: Катя Переходенко
Здравствуйте! Хочу задать вопрос, который меня очень волнует... Последнее время глаза постоянно красные, как-будто воспаленные. я много работаю за компьютером, но ношу очки специальные для компьютера. Но легче не становится...Еще постоянное ощущение, что что-то попадает в глаза, не ощущение "песок в глазу", а именно инородного тела. Может прокапать какие-то витамины? Зрение у меня 100%. Хочется по дольше сохранить его таковым) Спасибо за ответ!
Вопрос задал: Мария
Можно ли делать операцию, если в ближайший год планируешь беременность?
Отвечает: Клиника микрохирургии глаза "Евростиль"
Операция противопоказана в период беременности
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