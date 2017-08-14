ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ
Как платить за свет: задай вопрос гендиректору БГЭС
Читатели Amic.ru могут сегодня, 30 мая, задать вопрос генеральному
директору Барнаульской горэлектросети Ивану Василиади. На портале сегодня проходит
традиционная онлайн-конференция в рамках сотрудничества со специалистами
БГЭС.
Вопросы принимаются по любой теме, которая касается
деятельности компании.
Напомним,
онлайн-конференции Барнаульской горэлектросети на Amic.ru проводятся регулярно в рамках совместного проекта. Ознакомиться с
материалами предыдущих онлайнов можно по ссылке: http://www.amic.ru/onlinec/
Задавайте вопросы прямо сейчас под этой новостью. Прием вопросов продлится до 12-00. Ответы начнут поступать с 11-00Добавить свой вопрос