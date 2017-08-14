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Как платить за свет: задай вопрос гендиректору Горэлектросети
ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ

Как платить за свет: задай вопрос гендиректору БГЭС

Читатели Amic.ru могут сегодня, 30 мая, задать вопрос генеральному директору Барнаульской горэлектросети Ивану Василиади. На портале сегодня проходит традиционная онлайн-конференция в рамках сотрудничества со специалистами БГЭС.

Вопросы принимаются по любой теме, которая касается деятельности компании.

Напомним, онлайн-конференции Барнаульской горэлектросети на Amic.ru проводятся регулярно в рамках совместного проекта. Ознакомиться с материалами предыдущих онлайнов можно по ссылке: http://www.amic.ru/onlinec/

Задавайте вопросы прямо сейчас под этой новостью. Прием вопросов продлится до 12-00. Ответы начнут поступать с 11-00

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