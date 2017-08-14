Что нужно знать об электроснабжении: гендиректор БГЭС отвечает на вопросы барнаульцев

Генеральный директор Барнаульской горэлектросети Иван Василиади 16 августа принимает участие в онлайн-конференции на портале Amic.ru. Руководитель компании готов ответить на любые вопросы жителей города, касающиеся деятельности организации и электроснабжения.

Генеральный директор Барнаульской горэлектросети Иван Василиади 16 августа принимает участие в онлайн-конференции на портале Amic.ru. Руководитель компании готов ответить на любые вопросы жителей города, касающиеся деятельности организации и электроснабжения.





Свои вопросы вы можете оставлять в комментариях под этой новостью.











Напомним, онлайн-конференции Барнаульской горэлектросети на портале Amic.ru проводятся регулярно в рамках совместного проекта. Прочитать материалы предыдущих конференций можно по ссылке: http://www.amic.ru/onlinec/



Вопрос задал: Елена Скажите пожалуйста, такой момент: у нас сейчас половина жителей дома на даче. Многие будут оплачивать услуги "пакетом" сразу за все лето только в сентябре. У нас сейчас ОДН запредельный, больше чем у меня в квартире. Когда соседи вернутся, они тоже будут платить ОДН? Получится что БГЭС получит двойную оплату. Будет ли произведен потом перерасчет по этому показателю?



Вопрос задал: Марина Если в доме не установлены общедомовые счетчики на свет, как будут платить жильцы ОДН? Все вопросы по установке общих счетчиков надо задавать управляющей компании?

Прием вопросов продлится до 12-00. Ответы начнут поступать с 11-00.