ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ
Свет и деньги: директор БГЭС отвечает на вопросы барнаульцев
Очередная онлайн-конференция со специалистами БГЭС проходит 29 ноября на портале Amic.ru. Традиционно на вопросы барнаульцев отвечает генеральный директор компании Иван Василиади.
Принимаются любые вопросы, касающиеся деятельности компании, в том
числе повышение тарифов, долги за электроснабжение, подключение электричества, оплата, надежность электроснабжения и другие.
В режиме онлайн генеральный директор БГЭС разберет вместе с вами проблемные ситуации, если они имеют место быть.
Свои вопросы вы можете оставлять под этой новостью уже сейчас. Ответы начнут поступать с 11-ти часов. Конференция продлится до 12-00.
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