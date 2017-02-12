Фотогалерея

Более тысячи барнаульцев приняли участие в массовой гонке "Лыжня России – 2017". Любителей зимнего спорта не испугал даже 20-градусный мороз. Очень многие пришли на мероприятие с маленькими детьми. Немало было и барнаульцев в серьезном возрасте.
Самым старшим участником соревнований стал Борис Никитин, которому исполнилось 80 лет, а самой маленькой – пятилетняя Софья Терещук.
По итогам соревнований все победители получили призы. Среди взрослых
на дистанции 5 км лучшими стали Марина Зятькова и Роман Соколов. Среди молодых людей 1999 года рождения и младше (дистанция 3 км) победили Егор
Железняков и Екатерина Керноз.
Среди детей 2006 года рождения (дистанция 2 км) самыми быстрыми оказались Владислав Шигин и Анжелика
Алябьева.
Несмотря на мороз, на лыжне в этот день было жарко и очень весело, уверяет фотокорреспондент ИА "Амител" Екатерина Шевырева. Смотрите, как прошла "Лыжня России" в Барнауле, и узнавайте себя и своих близких.
Несмотря на мороз, на
старт массовой гонки в краевом центре вышло более тысячи алтайских
лыжников.
Всего в «Лыжне России» участвовали полтора миллиона человек, которые
соревновались в 74 регионах страны. В Екатеринбурге, Тюмени,
Новосибирске и Кургане старты из-за низкой температуры пришлось
перенести. Не радовала температура за окном и в Алтайском крае. Тем не
менее, испытать себя на прочность на лыжную базу «Стройгаз» приехало
более тысячи любителей зимнего спорта со всего края. Самым возрастным
участником соревнований стал 80-летний Борис Никитин, самой юной –
пятилетняя Софья Терещук.
Из-за морозной погоды организаторы перенесли на час начало первого
забега, а также сократили дистанцию. В итоге победителями среди взрослых
на дистанции 5 км стали Роман Соколов и Марина Зятькова. Среди юношей и
девушек 1999 года рождения и младше, бежавших на 3 км, отличились Егор
Железняков и Екатерина Керноз. В гонке на 2 км (среди мальчиков и
девочек
Источник: http://www.ap22.ru/paper/V-Barnaule-sostoyalas-Lyzhnya-Rossii.html При цитировании ссылка на Информационный портал Алтайская правда обязательна
Несмотря на мороз, на
старт массовой гонки в краевом центре вышло более тысячи алтайских
лыжников.
Всего в «Лыжне России» участвовали полтора миллиона человек, которые
соревновались в 74 регионах страны. В Екатеринбурге, Тюмени,
Новосибирске и Кургане старты из-за низкой температуры пришлось
перенести. Не радовала температура за окном и в Алтайском крае. Тем не
менее, испытать себя на прочность на лыжную базу «Стройгаз» приехало
более тысячи любителей зимнего спорта со всего края. Самым возрастным
участником соревнований стал 80-летний Борис Никитин, самой юной –
пятилетняя Софья Терещук.
Из-за морозной погоды организаторы перенесли на час начало первого
забега, а также сократили дистанцию. В итоге победителями среди взрослых
на дистанции 5 км стали Роман Соколов и Марина Зятькова. Среди юношей и
девушек 1999 года рождения и младше, бежавших на 3 км, отличились Егор
Железняков и Екатерина Керноз. В гонке на 2 км (среди мальчиков и
девочек
Источник: http://www.ap22.ru/paper/V-Barnaule-sostoyalas-Lyzhnya-Rossii.html При цитировании ссылка на Информационный портал Алтайская правда обязательна