Фотогалерея

Источник: http://www.ap22.ru/paper/V-Barnaule-sostoyalas-Lyzhnya-Rossii.html При цитировании ссылка на Информационный портал Алтайская правда обязательна

Несмотря на мороз, на старт массовой гонки в краевом центре вышло более тысячи алтайских лыжников. Всего в «Лыжне России» участвовали полтора миллиона человек, которые соревновались в 74 регионах страны. В Екатеринбурге, Тюмени, Новосибирске и Кургане старты из-за низкой температуры пришлось перенести. Не радовала температура за окном и в Алтайском крае. Тем не менее, испытать себя на прочность на лыжную базу «Стройгаз» приехало более тысячи любителей зимнего спорта со всего края. Самым возрастным участником соревнований стал 80-летний Борис Никитин, самой юной – пятилетняя Софья Терещук. Из-за морозной погоды организаторы перенесли на час начало первого забега, а также сократили дистанцию. В итоге победителями среди взрослых на дистанции 5 км стали Роман Соколов и Марина Зятькова. Среди юношей и девушек 1999 года рождения и младше, бежавших на 3 км, отличились Егор Железняков и Екатерина Керноз. В гонке на 2 км (среди мальчиков и девочек Источник: http://www.ap22.ru/paper/V-Barnaule-sostoyalas-Lyzhnya-Rossii.html При цитировании ссылка на Информационный портал Алтайская правда обязательна

Несмотря на мороз, на старт массовой гонки в краевом центре вышло более тысячи алтайских лыжников. Всего в «Лыжне России» участвовали полтора миллиона человек, которые соревновались в 74 регионах страны. В Екатеринбурге, Тюмени, Новосибирске и Кургане старты из-за низкой температуры пришлось перенести. Не радовала температура за окном и в Алтайском крае. Тем не менее, испытать себя на прочность на лыжную базу «Стройгаз» приехало более тысячи любителей зимнего спорта со всего края. Самым возрастным участником соревнований стал 80-летний Борис Никитин, самой юной – пятилетняя Софья Терещук. Из-за морозной погоды организаторы перенесли на час начало первого забега, а также сократили дистанцию. В итоге победителями среди взрослых на дистанции 5 км стали Роман Соколов и Марина Зятькова. Среди юношей и девушек 1999 года рождения и младше, бежавших на 3 км, отличились Егор Железняков и Екатерина Керноз. В гонке на 2 км (среди мальчиков и девочек Источник: http://www.ap22.ru/paper/V-Barnaule-sostoyalas-Lyzhnya-Rossii.html При цитировании ссылка на Информационный портал Алтайская правда обязательна

Более тысячи барнаульцев приняли участие в массовой гонке "Лыжня России – 2017". Любителей зимнего спорта не испугал даже 20-градусный мороз. Очень многие пришли на мероприятие с маленькими детьми. Немало было и барнаульцев в серьезном возрасте.Самым старшим участником соревнований стал Борис Никитин, которому исполнилось 80 лет, а самой маленькой – пятилетняя Софья Терещук.По итогам соревнований все победители получили призы. Среди взрослых на дистанции 5 км лучшими стали Марина Зятькова и Роман Соколов. Среди молодых людей 1999 года рождения и младше (дистанция 3 км) победили Егор Железняков и Екатерина Керноз.Среди детей 2006 года рождения (дистанция 2 км) самыми быстрыми оказались Владислав Шигин и Анжелика Алябьева.Несмотря на мороз, на лыжне в этот день было жарко и очень весело, уверяет фотокорреспондент ИА "Амител" Екатерина Шевырева. Смотрите, как прошла "Лыжня России" в Барнауле, и узнавайте себя и своих близких.