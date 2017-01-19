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Как барнаульцы окунаются в купель на Крещение

19 январь 2017 г., Барнаул
Количество желающих окунуться на Крещение Господне в ледяную Обь оказалось огромным. До самой ночи барнаульцы шли к берегу реки, чтобы погрузиться в крещенскую купель. То, как это было, смотрите в фоторепортаже Amic.ru.

Как барнаульцы окунаются в купель на Крещение Как барнаульцы окунаются в купель на Крещение Как барнаульцы окунаются в купель на Крещение Как барнаульцы окунаются в купель на Крещение Как барнаульцы окунаются в купель на Крещение Как барнаульцы окунаются в купель на Крещение Как барнаульцы окунаются в купель на Крещение Как барнаульцы окунаются в купель на Крещение Как барнаульцы окунаются в купель на Крещение Как барнаульцы окунаются в купель на Крещение Как барнаульцы окунаются в купель на Крещение Как барнаульцы окунаются в купель на Крещение Как барнаульцы окунаются в купель на Крещение Как барнаульцы окунаются в купель на Крещение Как барнаульцы окунаются в купель на Крещение Как барнаульцы окунаются в купель на Крещение Как барнаульцы окунаются в купель на Крещение Как барнаульцы окунаются в купель на Крещение Как барнаульцы окунаются в купель на Крещение Как барнаульцы окунаются в купель на Крещение Как барнаульцы окунаются в купель на Крещение Как барнаульцы окунаются в купель на Крещение Как барнаульцы окунаются в купель на Крещение Как барнаульцы окунаются в купель на Крещение Как барнаульцы окунаются в купель на Крещение Как барнаульцы окунаются в купель на Крещение Как барнаульцы окунаются в купель на Крещение Как барнаульцы окунаются в купель на Крещение Как барнаульцы окунаются в купель на Крещение


Комментарии

20.01.2017 10:14
- гость -

Что-то я крестящихся не заметил. Или я не прав?

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20.01.2017 10:34
Андрей

Красивая девушка с длинными волосами )

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20.01.2017 10:34
Дед ворчун

Вообще-то, после каждого погружения необходимо читать молитву Тропарь Крещения Господня. Когда они это все успевают?!

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20.01.2017 10:35
Андрей

9 фотография

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20.01.2017 10:37
Андрей

Дед ворчун - у нас свои традиции, к чёрту тропари :))

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20.01.2017 10:43
Работал там вчера

20.01.2017 10:34 Андрей

это француженка

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