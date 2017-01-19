Как барнаульцы окунаются в купель на Крещение
19 январь 2017 г., Барнаул
Количество желающих окунуться на Крещение Господне в ледяную Обь оказалось огромным. До самой ночи барнаульцы шли к берегу реки, чтобы погрузиться в крещенскую купель. То, как это было, смотрите в фоторепортаже Amic.ru
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Комментарии
Что-то я крестящихся не заметил. Или я не прав?
Красивая девушка с длинными волосами )
Вообще-то, после каждого погружения необходимо читать молитву Тропарь Крещения Господня. Когда они это все успевают?!
9 фотография
Дед ворчун - у нас свои традиции, к чёрту тропари :))
20.01.2017 10:34 Андрей
это француженка