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"Снежный десант" на помощь деревне

27 январь 2017 г., Барнаул
Традиционная акция "Снежный десант" стартовала 27 января. В этом году в акции приняли участие 19 отрядов. Перед отправкой ребята собрались на площади Победы, несмотря на сильный мороз. Впервые в этом году в акции принял участие уникальный отряд "Старая гвардия", в состав которого вошли ветераны движения студенческих отрядов. 

"Снежный десант" на помощь деревне "Снежный десант" на помощь деревне "Снежный десант" на помощь деревне "Снежный десант" на помощь деревне "Снежный десант" на помощь деревне "Снежный десант" на помощь деревне "Снежный десант" на помощь деревне "Снежный десант" на помощь деревне "Снежный десант" на помощь деревне "Снежный десант" на помощь деревне "Снежный десант" на помощь деревне "Снежный десант" на помощь деревне "Снежный десант" на помощь деревне "Снежный десант" на помощь деревне "Снежный десант" на помощь деревне "Снежный десант" на помощь деревне


Комментарии

27.01.2017 12:33
Filin

а бульдозеры где? Иль лопатами копать будут?

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27.01.2017 12:46
осёл в пиджаке

нельзя плохого о них писать-трут как всегда

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27.01.2017 12:49
Василий

И чем же они будут помогать деревне? Рождаемость повышать?

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27.01.2017 12:52
Гость

Представляю как вот эти разнаряженные девчонки "спасают деревни от белого плена"!

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27.01.2017 12:55
- гость -

27.01.2017 12:46 осёл в пиджаке

чеж ты брешешь то?

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27.01.2017 13:06
- гость -

Может все таки вместо девчат стоит трактора послать?

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27.01.2017 13:09
осёл в пиджаке

За трактора и брехал,вместо ряженых...

Теранули..... Ну а кто трёт -таму - 3л летом......

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27.01.2017 13:10
медведь-шатун

Нее...пускай деффчёнки спасають......

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27.01.2017 13:12
- гость -

27.01.2017 13:09 осёл в пиджаке

ты гонишь. не было от тебя такого комента может хотел но не отправил?

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27.01.2017 13:17
elvira_mailru

Куда это снежный десант так накрасился?Лопатой махать в деревне?

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27.01.2017 13:26
осёл в пиджаке

Да век воли не видать....

Я пиииисал что нанять надо грейдер у военных на эти бабки что в девок влупили....

Толку бы больше было....

А мне написали чтобы я валил лесом стакими коментариями...

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