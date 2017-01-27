"Снежный десант" на помощь деревне
27 январь 2017 г., Барнаул
Традиционная акция "Снежный десант" стартовала 27 января. В этом году в акции приняли участие 19 отрядов. Перед отправкой ребята собрались на площади Победы, несмотря на сильный мороз. Впервые в этом году в акции принял участие уникальный отряд "Старая гвардия", в состав которого вошли ветераны движения студенческих отрядов.
Комментарии
а бульдозеры где? Иль лопатами копать будут?
нельзя плохого о них писать-трут как всегда
И чем же они будут помогать деревне? Рождаемость повышать?
Представляю как вот эти разнаряженные девчонки "спасают деревни от белого плена"!
27.01.2017 12:46 осёл в пиджаке
чеж ты брешешь то?
Может все таки вместо девчат стоит трактора послать?
За трактора и брехал,вместо ряженых...
Теранули..... Ну а кто трёт -таму - 3л летом......
Нее...пускай деффчёнки спасають......
27.01.2017 13:09 осёл в пиджаке
ты гонишь. не было от тебя такого комента может хотел но не отправил?
Куда это снежный десант так накрасился?Лопатой махать в деревне?
Да век воли не видать....
Я пиииисал что нанять надо грейдер у военных на эти бабки что в девок влупили....
Толку бы больше было....
А мне написали чтобы я валил лесом стакими коментариями...