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Как в Барнауле отметили трехлетие вхождения Крыма в состав России

18 март 2017 г., Барнаул
Торжественное мероприятие, посвященное трехлетию воссоединения России и Крыма, началось в Барнауле в 11:00 на площади Свободы. Организаторами митинга выступили сразу несколько краевых общественных структур. На площади собралось несколько тысяч человек.

Как в Барнауле отметили трехлетие вхождения Крыма в состав России Как в Барнауле отметили трехлетие вхождения Крыма в состав России Как в Барнауле отметили трехлетие вхождения Крыма в состав России Как в Барнауле отметили трехлетие вхождения Крыма в состав России


Комментарии

18.03.2017 13:40
- гость -

Небритый мужик в ментовской шапке, это кто? Бомж, что ли

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18.03.2017 13:46
Pat Riot

Путин не поедет в Крым на празднование третьей годовщины присоединения полуострова к России. Кроме того, президент не примет участие в митинг-концерте «Весна», который пройдет 18 марта на Воробьевых горах. Эту информацию также подтвердил источник в Кремле.

Главе государства необязательно посещать подобные торжественные мероприятия ежегодно. Источник: © ИА "Амител"

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18.03.2017 13:53
Pat Riot

18.03.2017 13:40 - гость - Это Патриот

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18.03.2017 13:58
- гость -

18.03.2017 13:40 - гость - Небритый мужик в ментовской шапке, это кто? Бомж, что ли

Это ЭЛЕКТОРАТ(путинский)

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18.03.2017 14:34
- гость -

Там можно было составлять списки идиотов.

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