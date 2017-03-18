Как в Барнауле отметили трехлетие вхождения Крыма в состав России

Торжественное мероприятие, посвященное трехлетию воссоединения России и Крыма, началось в Барнауле в 11:00 на площади Свободы. Организаторами митинга выступили сразу несколько краевых общественных структур. На площади собралось несколько тысяч человек.

