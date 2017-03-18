Как в Барнауле отметили трехлетие вхождения Крыма в состав России
18 март 2017 г., Барнаул
Торжественное мероприятие, посвященное трехлетию воссоединения России и Крыма, началось в Барнауле в 11:00 на площади Свободы. Организаторами митинга выступили сразу несколько краевых общественных структур. На площади собралось несколько тысяч человек.
Комментарии
Небритый мужик в ментовской шапке, это кто? Бомж, что ли
Путин не поедет в Крым на празднование третьей годовщины присоединения полуострова к России. Кроме того, президент не примет участие в митинг-концерте «Весна», который пройдет 18 марта на Воробьевых горах. Эту информацию также подтвердил источник в Кремле.
Главе государства необязательно посещать подобные торжественные мероприятия ежегодно. Источник: © ИА "Амител"
18.03.2017 13:40 - гость - Это Патриот
18.03.2017 13:40 - гость - Небритый мужик в ментовской шапке, это кто? Бомж, что ли
Это ЭЛЕКТОРАТ(путинский)
Там можно было составлять списки идиотов.