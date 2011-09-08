Мир, труд, дождь со снегом: политический Первомай в Барнауле
Первомай в Барнауле, несмотря на неблагоприятную погоду, состоялся в лучших отечественных традициях – различные политические силы устроили свои акции, прошлись по центру города и заявили свои позиции на митингах.
Напомним, самыми первыми на улицу вышли коммунисты, промаршировавшие от площади Октября до памятника Ленину на площади Советов.
Политическую эстафету подхватили эсеры и профсоюзы. Последние, к слову, объединились с единороссами.
Участники шествий и митингов не скупились на партийную атрибутику, а ввиду дождя и мокрого снега частенько использовали флаги, баннеры и плакаты в качестве кепок и зонтов.
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