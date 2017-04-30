Дым, огонь и медные трубы. Как в Барнауле отметили День пожарной охраны

смогли увидеть уникальные образцы пожарной техники, в том числе воссозданный по чертежам 19 века конно-бочечный ход, а также современные пожарные автомобили, квадроциклы и другую спецтехнику.

Сотни барнаульцев, несмотря на непогоду, пришли 30 апреля на площадь Свободы, где проходил праздник в честь Дня пожарной охраны. Кстати, именно в этот день сто лет назад в Барнауле произошел опустошительный пожар.Гости праздника

При этом огнеборцы наглядно продемонстрировали возможности автомобилей, показали, как им приходится работать и тушить пожары. Интересно было всем: и взрослым, и детям. Особый восторг детворы вызвало то, что каждый из них мог побывать за рулем практически всех автомобилей, представленных на выставке. Как прошел праздник, который организовали ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, музей "Мир времени", благотворительный фонд "Связь времен" и администрация Барнаула, смотрите в фоторепортаже Ирины Пергаевой.