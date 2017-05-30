Везде жизнь. Как "прокачиваются" заключенные барнаульской колонии №3
30 май 2017 г., Барнаул Мельников Вячеслав
За высоким колючим забором время течет лениво и душно. Позади звон захлопывающихся на долгие годы ворот, впереди далекая радость освобождения. А между ними единственная, бесценная, пропащая жизнь. И время этой жизни нужно постараться провести с пользой для себя и окружающих. Одни заканчивают брошенное когда-то среднее образование, другие учатся работать руками, выделывая кожу, или, к примеру, создают шедевры кустарного мастерства. Ну а эти ребята качают мускулатуру... Никто не знает, зачем они это делают. Может, от скуки, а может, чтобы выйти на волю здоровыми и бодрыми.
Комментарии
хаааа!во позитивная новость прям улыбнуло
ой ржу не могу
амик у вас родня у каво то сидит что ли??постоянно про зону пишите)))))))))
а че к чему репортаж??? про что???
Давайте терпилы башляйте побольше на их содержание
выйдут ваще бошки поотрывают камунить
А бои без правил проводятся?
Тюряга (1989) со Сталоне отдыхает
И ни одного молодого на снимках. Еще живые быки из 90-х держат зону.
А случайно технику ножевого боя и стрельбу по-македонски им не преподают? Ну чтобы не только прохожего в тёмной подворотне прищучить можно было, а ещё и инкассатора или полицейского при случае.
30.05.2017 11:15 Директор СССР А вы молодых то видели? В зауженных штанишках, лаковыми прическами и стриженными бровями)
30.05.2017 11:24!!!!!тее про зону говорят что на снимках молодых парней нет мужики взрослые!!а ты про штанишки и брови погнал
Это что-реклама здорового образа жизни?
ммм а их наверное оч хорошо там кормят..упитанные ткие все!!!
Ооо, да на зоне классно, можно претворить в жизнь всё задуманное в молодости, не не исполненное.
30.05.2017 11:28!хахаа точно!что тип вот смотрите даж на зоне качаются а вы штаны просиживаете
другие учатся работать руками, выделывая кожу
А чью и где они её берут?
30.05.2017 11:30 - гость -научиться выделывать кожу и закончить образование хааааааааааааа ржу не могу!и ни кто не знает зачем они качаются(нооо подозревают)
Ага, особенно вот эти лбы с кротким взглядом прямо так и и стремятся работать.
30.05.2017 11:31 - гость -!!ну виш в 4 качаются остальных на кожу пустили видимо хаааааааааааа
Делать тату - выделывать кожу.
30.05.2017 12:09 - гость -
Делать тату - выделывать кожу.
Поменять всё в жизни, можно в любой момент. Удачи мужики!
Украл, выпил, в тюрьму - романтика