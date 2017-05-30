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Везде жизнь. Как "прокачиваются" заключенные барнаульской колонии №3

30 май 2017 г., Барнаул Мельников Вячеслав
За высоким колючим забором время течет лениво и душно. Позади звон захлопывающихся на долгие годы ворот, впереди далекая радость освобождения. А между ними единственная, бесценная, пропащая жизнь. И время этой жизни нужно постараться провести с пользой для себя и окружающих. Одни заканчивают брошенное когда-то среднее образование, другие учатся работать руками, выделывая кожу, или, к примеру, создают шедевры кустарного мастерства. Ну а эти ребята качают мускулатуру... Никто не знает, зачем они это делают. Может, от скуки, а может, чтобы выйти на волю здоровыми и бодрыми. 

Везде жизнь. Как "прокачиваются" заключенные барнаульской колонии №3 Везде жизнь. Как "прокачиваются" заключенные барнаульской колонии №3 Везде жизнь. Как "прокачиваются" заключенные барнаульской колонии №3 Везде жизнь. Как "прокачиваются" заключенные барнаульской колонии №3 Везде жизнь. Как "прокачиваются" заключенные барнаульской колонии №3 Везде жизнь. Как "прокачиваются" заключенные барнаульской колонии №3 Везде жизнь. Как "прокачиваются" заключенные барнаульской колонии №3 Везде жизнь. Как "прокачиваются" заключенные барнаульской колонии №3 Везде жизнь. Как "прокачиваются" заключенные барнаульской колонии №3 Везде жизнь. Как "прокачиваются" заключенные барнаульской колонии №3 Везде жизнь. Как "прокачиваются" заключенные барнаульской колонии №3 Везде жизнь. Как "прокачиваются" заключенные барнаульской колонии №3 Везде жизнь. Как "прокачиваются" заключенные барнаульской колонии №3 Везде жизнь. Как "прокачиваются" заключенные барнаульской колонии №3 Везде жизнь. Как "прокачиваются" заключенные барнаульской колонии №3 Везде жизнь. Как "прокачиваются" заключенные барнаульской колонии №3 Везде жизнь. Как "прокачиваются" заключенные барнаульской колонии №3 Везде жизнь. Как "прокачиваются" заключенные барнаульской колонии №3 Везде жизнь. Как "прокачиваются" заключенные барнаульской колонии №3


Комментарии

30.05.2017 11:07
- гость -

хаааа!во позитивная новость прям улыбнуло

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30.05.2017 11:08
- гость -

ой ржу не могу

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30.05.2017 11:09
- гость -

амик у вас родня у каво то сидит что ли??постоянно про зону пишите)))))))))

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30.05.2017 11:11
- гость -

а че к чему репортаж??? про что???

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30.05.2017 11:11
- гость -

Давайте терпилы башляйте побольше на их содержание

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30.05.2017 11:13
- гость -

выйдут ваще бошки поотрывают камунить

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30.05.2017 11:13
- гость -

А бои без правил проводятся?

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30.05.2017 11:15
- гость -

Тюряга (1989) со Сталоне отдыхает

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30.05.2017 11:15
Директор СССР

И ни одного молодого на снимках. Еще живые быки из 90-х держат зону.

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30.05.2017 11:24
- гость -

А случайно технику ножевого боя и стрельбу по-македонски им не преподают? Ну чтобы не только прохожего в тёмной подворотне прищучить можно было, а ещё и инкассатора или полицейского при случае.

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30.05.2017 11:24
- гость -

30.05.2017 11:15 Директор СССР А вы молодых то видели? В зауженных штанишках, лаковыми прическами и стриженными бровями)

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30.05.2017 11:28
- гость -

30.05.2017 11:24!!!!!тее про зону говорят что на снимках молодых парней нет мужики взрослые!!а ты про штанишки и брови погнал

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30.05.2017 11:28
- гость -

Это что-реклама здорового образа жизни?

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30.05.2017 11:29
- гость -

ммм а их наверное оч хорошо там кормят..упитанные ткие все!!!

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30.05.2017 11:30
- гость -

Ооо, да на зоне классно, можно претворить в жизнь всё задуманное в молодости, не не исполненное.

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30.05.2017 11:30
- гость -

30.05.2017 11:28!хахаа точно!что тип вот смотрите даж на зоне качаются а вы штаны просиживаете

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30.05.2017 11:31
- гость -

другие учатся работать руками, выделывая кожу

А чью и где они её берут?

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30.05.2017 11:32
- гость -

30.05.2017 11:30 - гость -научиться выделывать кожу и закончить образование хааааааааааааа ржу не могу!и ни кто не знает зачем они качаются(нооо подозревают)

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30.05.2017 11:32
- гость -

Ага, особенно вот эти лбы с кротким взглядом прямо так и и стремятся работать.

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30.05.2017 11:33
- гость -

30.05.2017 11:31 - гость -!!ну виш в 4 качаются остальных на кожу пустили видимо хаааааааааааа

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30.05.2017 12:09
- гость -

Делать тату - выделывать кожу.

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30.05.2017 12:11
- гость -

30.05.2017 12:09 - гость -

Делать тату - выделывать кожу.

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30.05.2017 12:17
Гость

Поменять всё в жизни, можно в любой момент. Удачи мужики!

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30.05.2017 12:18
Снайпер

Украл, выпил, в тюрьму - романтика

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