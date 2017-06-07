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Фоторепортаж о том, как сотрудники МЧС снимали людей с колеса обозрения

7 июнь 2017 г., Барнаул
"Заложниками" колеса обозрения "Барнаульская крепость" 7 июня стали пять человек. Аттракцион неожиданно замер из-за отключения электроэнергии в краевой столице.

Фоторепортаж о том, как сотрудники МЧС снимали людей с колеса обозрения Фоторепортаж о том, как сотрудники МЧС снимали людей с колеса обозрения Фоторепортаж о том, как сотрудники МЧС снимали людей с колеса обозрения Фоторепортаж о том, как сотрудники МЧС снимали людей с колеса обозрения Фоторепортаж о том, как сотрудники МЧС снимали людей с колеса обозрения Фоторепортаж о том, как сотрудники МЧС снимали людей с колеса обозрения Фоторепортаж о том, как сотрудники МЧС снимали людей с колеса обозрения Фоторепортаж о том, как сотрудники МЧС снимали людей с колеса обозрения Фоторепортаж о том, как сотрудники МЧС снимали людей с колеса обозрения Фоторепортаж о том, как сотрудники МЧС снимали людей с колеса обозрения Фоторепортаж о том, как сотрудники МЧС снимали людей с колеса обозрения Фоторепортаж о том, как сотрудники МЧС снимали людей с колеса обозрения Фоторепортаж о том, как сотрудники МЧС снимали людей с колеса обозрения


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