Яркие краски 60-х: как на Алтае прошел фестиваль "Because of the Beatles"

Ежегодный музыкальный фестиваль "Because of the Beatles" прошёл в Алтайском крае на сцене туристического кластера Бирюзовая Катунь. На праздник собрались сотни поклонников музыки "Beatles". Фестиваль запомнился всем отличной музыкой, жаркой погодой, и яркой атмосферой 60-х.

Участниками фестиваля стали группы из разных городов и регионов: "Мы" (Барнаул), "Palm Beach 04" (Горно-Алтайск) и "Redrollers" (Барнаул), "ШтрихКот" (Новосибирск), "Ракеты" (Новосибирск). Финалом гала-концерта стало выступление группы "The "BeatLove", солисты которой как две капли воды похожи на Ливерпульскую четверку. Увидеть своими глазами этот праздник вы можете в нашем фоторепортаже.