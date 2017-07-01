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Экокультурный фестиваль "ВОТЭТНО"

1 июль 2017
 Международный экокультурный фестиваль «ВОТЭТНО!» состоялся 1-го июля 2017 году в Горном Алтае  на базе Талда. «ВОТЭТНО!» – яркое событие для творческих людей, возможность заявить о себе.  На фестивале присутствовали участники   из Германии, Франции. Из России были представлены Сибирские регионы : Алтай, Красноярск,Алтайский край, Томск, Новосибирск, общее количество участников за все 3 дня мероприятия перевалило отметку 600 человек. По мимо музыки всем желающим можно было попробовать разные блюда индийской и традиционно русской кухни, смастерить собственными руками глиняную печь или попробовать себя в кузнечном ремесле.

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