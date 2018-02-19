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22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае

18 февраля, Новотырышкино
Традиционный фестиваль "Сибирская Масленица" прошел в выходные в Алтайском крае в селе Новотырышкино в ТК "Сибирское подворье". На территории подворья в Новотырышкино организовали около 30 игровых площадок, на которых каждый мог найти себе развлечение по вкусу. Это и конноспортивные состязания, и игры, и песенный конкурс. И конечно, сожжение чучел Масленицы. А самые ловкие и смелые смогли попробовать свои силы, взбираясь на масленичный столб. Ну и самое главное - лакомство блинами. А их на "Сибирской Масленице" испекли около 22 тысяч.
Как отмечали Широкую Масленицу на Алтае, смотрите в фоторепортаже Андрея Луковского.  

22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае 22 тысячи блинов и масленичный столб: как Масленица выгоняла зиму на Алтае


Комментарии

19.02.2018 12:59
Семья из Барнаула

Ездили впервые туда на масленицу, получили заряд положительных эмоций! Организация мероприятия на уровне. Понравилось все! Обязательно приедем на следующий год!

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