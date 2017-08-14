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Ледяной заплыв: моржи Барнаула провели чемпионат в честь Дня защитника Отечества

24 февраля Вячеслав Мельников
Первый Открытый чемпионат Алтайского края по зимнему плаванию на спине прошел в Барнауле. Посвящен он был Дню защитника Отечества и 100-летию Вооружённых сил.
По словам организаторов, участвовать в чемпионате пожелали более 80 человек. Самое интересное, что среди участников оказались и гости из теплых стран. В частности, было заявлено, что в заплыве будут участвовать граждане Индонезии, Зимбабве, Замбии и других стран, в том числе и ближайших к нам республик, в числе которых Таджикистан. Специально для ИА "Амител" Вячеслав Мельников сделал фоторепортаж с этого удивительного заплыва в ледяной воде.


Ледяной заплыв: моржи Барнаула провели чемпионат в честь Дня защитника Отечества Ледяной заплыв: моржи Барнаула провели чемпионат в честь Дня защитника Отечества Ледяной заплыв: моржи Барнаула провели чемпионат в честь Дня защитника Отечества Ледяной заплыв: моржи Барнаула провели чемпионат в честь Дня защитника Отечества Ледяной заплыв: моржи Барнаула провели чемпионат в честь Дня защитника Отечества Ледяной заплыв: моржи Барнаула провели чемпионат в честь Дня защитника Отечества Ледяной заплыв: моржи Барнаула провели чемпионат в честь Дня защитника Отечества Ледяной заплыв: моржи Барнаула провели чемпионат в честь Дня защитника Отечества Ледяной заплыв: моржи Барнаула провели чемпионат в честь Дня защитника Отечества Ледяной заплыв: моржи Барнаула провели чемпионат в честь Дня защитника Отечества Ледяной заплыв: моржи Барнаула провели чемпионат в честь Дня защитника Отечества Ледяной заплыв: моржи Барнаула провели чемпионат в честь Дня защитника Отечества Ледяной заплыв: моржи Барнаула провели чемпионат в честь Дня защитника Отечества Ледяной заплыв: моржи Барнаула провели чемпионат в честь Дня защитника Отечества Ледяной заплыв: моржи Барнаула провели чемпионат в честь Дня защитника Отечества Ледяной заплыв: моржи Барнаула провели чемпионат в честь Дня защитника Отечества Ледяной заплыв: моржи Барнаула провели чемпионат в честь Дня защитника Отечества


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