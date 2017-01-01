Гид по АКЗС

Гражданин РФ старше 21 года, постоянно проживающий в России, не имеющий гражданства другого государства либо вида на жительство в иностранном государстве. В депутаты не возьмут имеющего судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление, а также осужденного за преступление экстремистской направленности, признанного судом недееспособным или находящегося в местах лишения свободы по приговору суда.



Количество сроков не ограничено, хоть всю жизнь избирайся депутатом.



Избраться можно от партии или путем самовыдвижения. Чтобы выдвинуть свою кандидатуру от партии, вам сначала нужно себя зарекомендовать, чтобы партия взяла вас на выборы. Условия можете узнать в самой партии. Той, которая вам близка по духу.



Второй вариант возможен для тех, кто имеет финансовый ресурс и известность на округе, где он будет пытаться победить. Деньги будут нужны для избирательной кампании: реклама, поездки, печатная продукция. Также для самовыдвижения требуется собрать в свою поддержку подписи избирателей.

