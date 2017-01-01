Гид по АКЗС

Номер округа;Населенный пункт;Депутат;Депутат;Депутат
№1;Славгород, Яровое, Бурлинский район;Диркс Иван, "Единая Россия";-;-
№2;Ключевский, Кулундинский, Михайловский, Табунский районы;Гуков Александр, "Единая Россия";Цепенко Наталья, "Единая Россия";-
№ 3;Благовещенский, Немецкий национальный, Суетский, Хабарский районы;Голобородько Денис, "Единая Россия";Панарин Игорь, "Единая Россия";-
№4;Баевский, Завьяловский, Панкрушихинский, Родинский район;Кривенко Алексей, "Единая Россия";Серов Сергей, "Единая Россия";-
№5;Каменский, Крутихинский районы;Железовский Василий, "Справедливая Россия";Найден Алексей, "Единая Россия";-
№6;Тальменский, Тюменцевский, Шелаболихинский районы;Бушков Николай, "Единая Россия";Щербаков Виталий, "Единая Россия";-
№7;Волчихинский,Егорьевский, Рубцовский, Угловский районы;Кондратьев Всеволод, "Единая Россия";-;-
№8;Мамонтовский, Новичихинский, Поспелихинский, Романовский район;Солнцева Ирина, "Единая Россия";-;-
№9;город Алейск, Алейский, Усть-Калманский район;Матвейко Юрий, "Единая Россия";Якушев Николай, "Единая Россия";-
№10;Павловский, Ребрихинский районы;Астанчик Юрий, КПРФ;Данилин Николай, "Единая Россия";-;-
№11;Змеиногорский, Локтевский, Третьяковский районы;Бенслер Сергей, "Единая Россия";Романенко Александр, "Единая Россия";-
№12;Краснощековский, Курьинский, Чарышский, Шипуновский районы;Гуминский Валерий, "Единая Россия";-;-
№13;Быстроистокский, Зональный, Петропавловский, Солонешенский,Усть-Пристанский районы;Лямин Сергей, "Единая Россия";Осипов Андрей, "Единая Россия";-
№14;город Белокуриха, Алтайский, Смоленский районы;Демин Александр, "Единая Россия";-;-
№15;Бийский, Красногорский, Советский, Солтонский районы;Пляко Игорь, "Единая Россия";Стёпин Максим, "Единая Россия";-
№16;Калманский, Топчихинский, Троицкий районы;Хмурович Андрей, "Единая Россия";-;-
№17;Ельцовский, Косихинский, Кытмановский, Тогульский, Целинный районы;Смагин Вадим, "Единая Россия";Траутвейн Александр, "Единая Россия";-
№18;город Заринск, Заринский район;Приб Сергей, "Единая Россия";-;-
№19;ЗАТО Сибирский, Залесовский, Первомайский районы;Мордовин Иван, "Единая Россия";Сивец Сергей, "Единая Россия";-
№20;город Барнаул, Железнодорожный район (часть), Индустриальный район (часть);Шумихин Павел, ("Единая Россия");-;-
№21;город Барнаул, Железнодорожный район (часть);Устинов Владимир, "Единая Россия"
№22;город Барнаул, Индустриальный район (часть);Аганов Дмитрий, "Единая Россия"
№23;город Индустриальный район (часть);Писарев Сергей, "Единая Россия";-;-
№ 24;город Барнаул, Ленинский район (часть);Николайчик Александр, "Справедливая Россия";Суворов Анатолий, "Единая Россия";-
№25;город Барнаул, Ленинский район (часть);Балушкин Александр, "Единая Россия";Никишанин Михаил, "Справедливая Россия";-
№26;город Барнаул, Октябрьский район (часть);Волков Андрей, "Единая Россия";-;-
№27;город Барнаул, Октябрьский район (часть), Центральный район (часть);Лазарев Александр, "Единая Россия";-;-
№28;город Барнаул, Центральный район (часть);Лунев Альберт, "Единая Россия";-;-
№29;город Бийск (часть);Ильюченко Татьяна, "Единая Россия";Кравченко Олег, КПРФ;-
№30;город Бийск (часть);Абрамов Андрей, "Единая Россия";Абрамова Оксана, ЛДПР;-
№31;город Бийск (часть);Початов Вячеслав, КПРФ;Теплова Ирина, "Единая Россия";-
№32;город Рубцовск (часть);Шудра Ирина, ЛДПР;-;-
№33;город Рубцовск (часть);Журавлёва Ирина, ЛДПР;Кайро Юрий, "Единая Россия";Лапина Вероника, КПРФ
№34;город Новоалтайск;Талдыкин Максим, КПРФ;Шабанов Сергей, "Единая Россия"