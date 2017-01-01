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Гид по АКЗС
Алтайское краевое
Законодательное Собрание
и его депутаты
Как и зачем работает Алтайское краевое Законодательное Собрание?
Депутаты — слуги народа. Все слышали это выражение и активно им пользуются, особенно часто с негативной коннотацией. Но знаете ли вы, какие права и обязанности есть у депутатов, как они принимают законы, получают ли заработную плату?

Наш проект как раз об этом. О главном и единственном законодательном органе региона — Алтайском краевом Законодательном Собрании.
Из истории
Первые депутатские советы появились на Алтае в 1917 году. В Барнауле он назывался Советом солдатских депутатов. Однако уже после Октябрьской революции Советы превращаются в органы государственной власти и управления. В 1939 году состоялись первые выборы в Алтайский краевой Совет депутатов трудящихся.

Примерно тогда и был заложен принцип работы законодательного органа: по всему краю избирались депутаты, которые затем периодически собирались на заседания и принимали важные для Алтая решения. К 70-м годам это был уже краевой Совет народных депутатов. В 1994 году законодательный орган стал именоваться Алтайским краевым Законодательным Собранием, с 2000 по 2008 — Алтайским краевым Советом народных депутатов и, наконец, снова АКЗС.

Сегодня это высший законодательный орган государственной власти Алтайского края.
Численность и состав
АКЗС седьмого созыва (2016 — 2021 годы работы) — это 67 депутатов (еще одно, 68-е депутатское место пока свободно, довыборы состоятся 10 сентября 2017 года). Каждый депутат входит в одну из фракций (постоянное депутатское объединение).
По фракциям депутаты делятся не просто по желанию. В большинстве случаев именно от этой партии депутат и прошел в АКЗС на выборах. Хотя в седьмом созыве есть примеры, когда народный избранник проходил от "Справедливой России", а потом переходил к "Единой России".
Также каждый депутат входит в какой-то из комитетов,
а их в АКЗС семь:
Каждый комитет курирует свои вопросы
1
Комитет по правовой политике
2
Комитет по местному самоуправлению
3
Комитет по бюджету и налогам
4
Комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству
5
Комитет по аграрной политике и природопользованию
6
Комитет по здравоохранению и науке
7
Комитет по социальной политике
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Возраст и профессии депутатов
Сегодня в АКЗС 11 женщин и 56 мужчин. Самому молодому депутату — Денису Голобородько — всего-то 24 года. Самые возрастные депутаты — Александр Гуков и Александр Лазарев, им по 69 лет.

Большинство парламентариев родились и всю жизнь прожили в Алтайском крае.

У большинства (63 из 67) депутатов высшее образование.

В АКЗС есть бюджетники: Борис Трофимов с 1997 года возглавляет отделение Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю, Сергей Сивец — начальник ГУП дорожного хозяйства Алтайского края "Северо-Восточное дорожно-строительное управление", Александр Лазарев — основатель и главный врач Алтайского краевого онкологического диспансера.

Есть бизнесмены: генеральный директор АО "Барнаульский молочный комбинат" Александр Балушкин, председатель Совета директоров компании "ОКТАН" Юрий Матвейко, гендиректор ООО "Бочкаревский пивоваренный завод" Вадим Смагин.

Из сферы науки в АКЗС пришли Ирина Теплова, Николай Якушев.

Из сферы дорожного строительства и энергетики – Максим Стёпин, Виталий Щербаков, Игорь Панарин, Сергей Приб.

А еще в АКЗС есть машинист электровоза 1-го класса (Максим Талдыкин) и гендиректор ОАО "Алтай-Пригород" Владимир Устинов, глава крестьянского хозяйства (Александр Гуков) и экс-глава Павловского района (Владимир Попов), а также директор барнаульского зоопарка (Сергей Писарев).

Несколько депутатов преподают в высших учебных заведениях.

А Татьяна Ильюченко — заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам, призер Паралимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити (США), Паралимпийских игр 2006 года в Турине (Италия), Паралимпийских игр 2010 года в Ванкувере (Канада), многократный чемпион России, неоднократный призер и чемпион Европы и мира, пятикратный обладатель Кубка мира среди слабовидящих спортсменов по лыжным гонкам.
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Субъекты законодательной инициативы
Кто может предлагать новые законы и вносить поправки в действующие:
Депутаты, комитеты, фракции АКЗС
Губернатор Алтайского края
Правительство Алтайского края
Прокурор Алтайского края
Избирательная комиссия Алтайского края
Представительные органы муниципальных образований (местные думы и советы депутатов)
Члены Совета Федерации от Алтайского края
Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае
Алтайское краевое объединение организаций профсоюзов
Избиратели региона (краевая народная законодательная инициатива)
Самые важные законы последних лет АКЗС
Таймлайн
Что может делать АКЗС:
Принимать Устав (Основной Закон) Алтайского края и вносить изменения к нему в краевой бюджет, бюджет ТФОМС, законы для региона.
Устанавливать региональные налоги и сборы, порядок их взимания (транспортный налог, налог на имущество организаций), дату и порядок проведения референдума и выборов (уровня АКЗС, губернаторских), систему органов исполнительной власти Алтайского края, административно-территориальное устройство региона.
Контролировать исполнение краевых законов, соблюдение порядка распоряжения собственностью Алтайского края.
Утверждать стратегию социально-экономического развития Алтайского края.
Согласовывать кандидата на должность прокурора Алтайского края, назначать на должности и освобождать от должности отдельных должностных лиц Алтайского края.
Принимать решение о недоверии губернатору Алтайского края.
Выходить с законодательной инициативой на федеральный уровень, обращаться в федеральные органы государственной власти.
Смотрите еще один проект на Amic.ru: "В гостях у депутата"
Как попасть на
прием к депутату?
Вопрос
Где находится Парламентский центр?
Ответ
АКЗС находится по адресу: Барнаул, ул. Анатолия, 81 (тел.: (3852) 29-40-12, факс (3852) 35-38-58, E-mail: info@akzs.ru). Попасть в него можно только по паспорту, пропуску или по аккредитации на определенное мероприятие.

Жители приходят в Парламентский центр на прием к депутатам.
Вопрос
Как попасть на прием к конкретному депутату?
Ответ
Сначала надо записаться на прием. График приема депутатов можно посмотреть здесь. Запись ведется по телефону (номера ниже) или через электронную почту (priem@akzs.ru).

Записаться к депутату можно в отделе приема граждан АКЗС — (3852) 29-40-45

Записаться к депутату "Единой России" — (3852) 29-40-95
"Справедливой России" — (3852) 29-40-28
КПРФ — (3852) 29-40-88
ЛДПР — (3852) 29-41-10

Более подробную информацию обо всех депутатах смотрите здесь.

Также можно составить на сайте АКЗС электронное обращение по ссылке (анонимные обращения не рассматриваются).
Как найти своего депутата?
По фракциям депутаты делятся не просто по желанию. В большинстве случаев именно от этой партии депутат и прошел в АКЗС на выборах. Хотя в седьмом созыве есть примеры, когда народный избранник проходил от "Справедливой России" и переходил к "Единой России".
Кроме того, несколько депутатов избраны по списку партии, они не имеют конкретного округа, а работают в целом по краю.

"Единая Россия": Трофимов Борис

ЛДПР: Боровикова Евгения, Дубинин Иван, Рего Павел, Степурко Дмитрий, Семёнов Владимир, Секрета Андрей.

"Справедливая Россия": Вакаев Владислав, Молотов Александр, Суслова Людмила.

КПРФ: Прусакова Мария, Попов Владимир, Сартаков Андрей
Смотрите еще один проект на Amic.ru: Проект Кабинеты депутатов
Получают ли депутаты заработную плату?
Да, но не все. На момент выхода данного проекта только 9 из 67 депутатов получали заработную плату. Они работают на освобожденной основе, именно в АКЗС. Это председатель парламента, его заместитель, председатели комитетов и их заместители (Александр Романенко, Сергей Серов, Татьяна Ильюченко, Андрей Осипов, Иван Мордовин, Юрий Астанчик, Людмила Суслова, Ирина Шудра, Игорь Панарин). Их ежемесячное денежное содержание в среднем около 100 тысяч рублей.

Остальные депутаты работают на неосвобожденной основе, то есть имеют другое основное место работы, заработной платы в АКЗС не получают.
Чем занимаются депутаты (их права и обязанности)?
Как правило, каждый месяц в Парламентском центре проходят сессии (считается правомочной, если присутствует более половины от установленного числа депутатов (68), но обычно участие принимают почти все парламентарии), на которых депутаты принимают законы и иные правовые акты, заслушивают отчеты. Перед каждой сессией все проекты законов обсуждаются на заседаниях комитетов и фракций. Кроме того, по важному вопросу может быть назначена внеочередная сессия.

Депутаты обязаны участвовать в каждой сессии. Отсутствие возможно по уважительным причинам (отпуск, командировка, заболевание, тяжелое состояние здоровья, смерть близких родственников). Однако за пропуск сессий максимальное наказание — порицание.
Депутат имеет право
Вносить предложение о направлении депутатского запроса от АКЗС в органы госвласти, местного самоуправления, организации, общественные объединения по вопросам их компетенции и губернатору (если это сделает не менее одной трети состава АКЗС).
Обращаться от своего имени в органы госвласти, местного самоуправления, организации, общественные объединения по вопросам их компетенции и губернатору.
Приглашать на сессии должностных лиц для обращения к ним с интересующими депутатов вопросами.
Участвовать в депутатских расследованиях.
Посещать государственные органы, органы местного самоуправления, присутствовать на заседаниях их коллегиальных органов, имея при себе депутатское удостоверение, а также посещать организации, воинские части (с соблюдением законодательства РФ о гостайне и режиме секретности).
Получать безотлагательный прием у руководителей и иных должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений.
На неприкосновенность в течение всего срока своих полномочий. Особый порядок производства по уголовным и административным делам.
Отсрочку от призыва на военную службу (если работает в АКЗС на постоянной профессиональной основе).
Покупать билеты на все виды транспорта без очереди и получать компенсацию билетов на проезд при осуществлении полномочий.
Иметь одного помощника с оплатой труда за счет средств краевого бюджета.
Получать ежемесячную компенсационную выплату на осуществление полномочий, а также расходов на работу помощника.
Депутат не имеет право
Использовать свой статус в деле, не связанном с его полномочиями.
Работать чиновником, судьей.
Входить в состав иностранной НКО.
Открывать счета и хранить деньги и ценности в иностранных банках (то же запрещено его супруге (супругу) и детям).
Скрывать свои доходы и отказываться предоставлять декларации.
Иметь иностранное гражданство.
Быть депутатом еще какого-либо уровня законодательной власти.
Вмешиваться в деятельность правоохранительных органов.
Разглашать гостайну, тайну личной жизни гражданина, доверенную депутату при условии ее неразглашения.
Депутат обязан
  • Отчитаться в своем избирательном округе перед избирателями о своей деятельности не реже одного раза в год.

  • Ежегодно подавать декларацию о собственных доходах, доходах жены и детей.
Депутат ответственен перед избирателями, им подотчетен и может быть отозван ими при соблюдении установленной законом Алтайского края процедуры.
Кто может стать депутатом?
Гражданин РФ старше 21 года, постоянно проживающий в России, не имеющий гражданства другого государства либо вида на жительство в иностранном государстве. В депутаты не возьмут имеющего судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление, а также осужденного за преступление экстремистской направленности, признанного судом недееспособным или находящегося в местах лишения свободы по приговору суда.

Количество сроков не ограничено, хоть всю жизнь избирайся депутатом.

Избраться можно от партии или путем самовыдвижения. Чтобы выдвинуть свою кандидатуру от партии, вам сначала нужно себя зарекомендовать, чтобы партия взяла вас на выборы. Условия можете узнать в самой партии. Той, которая вам близка по духу.

Второй вариант возможен для тех, кто имеет финансовый ресурс и известность на округе, где он будет пытаться победить. Деньги будут нужны для избирательной кампании: реклама, поездки, печатная продукция. Также для самовыдвижения требуется собрать в свою поддержку подписи избирателей.
Над проектом работали:
Александра Черданцева
концепция, текст
Вячеслав Мельников
фото
Мария Трубина
дизайн
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