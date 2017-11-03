Будем соседями

В этом элитном доме даже однокомнатная квартира просторная. Самые маленькие квартиры здесь — от 50 квадратных метров. Большая кухня почти в 14 "квадратов", лоджия — в 5,5 "квадратов", ванная — в 5,3 "квадрата" и отдельная гардеробная — это полноценное жилье для молодого человека или молодой семьи.

В трех- и четырехкомнатных квартирах от 82 до 115 квадратных метров кухня площадью 26 квадратных метров, а ванная — до 9 "квадратов"! А еще здесь целых три лоджии, два санузла и просторные комнаты. Но главное здесь — интересные планировки для тех, кто хочет чего-то большего, чем традиционные прямоугольные комнаты.