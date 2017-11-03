Будем соседями

Рассказываем и показываем, каким должен быть свой дом
Дом-красавец, дом-жемчужина, дом с благородной душой и элитным внешним видом. Это всё о нем, о доме в центре Барнаула на улице Партизанской, 76.
Вы не найдете здесь лишних деталей, показной роскоши и имитации богатства. Современное элитное жилье тонко и грамотно сочетает качественные строительные материалы, проверенные технологии, сдержанный и благородный дизайн, комфортное и благоустроенное пространство.
Общие помещения выдержаны в одном стиле. Отделкой вестибюля, лифтовых холлов и лестничных площадок занимаются дизайнеры.
Все квартиры в доме — от одно- до пятикомнатных — просторные, светлые, с возможностью дизайнерской отделки. Минимальная площадь — 50 квадратных метров, максимальная — 118 "квадратов". Любая квартира имеет просторную кухню, лоджию, гардеробную, ванную, холл.
Давайте знакомиться!
Застройщиком выступает ООО "Монтажная компания ПР-Холдинг". Дом будет сдан в 4-м квартале 2018 года.
Выбираешь район — выбирай центр
Если этот дом — жемчужина района, то район — удобная раковина. Здесь есть всё: несколько престижных гимназий и хороших детсадов, поликлиники и частные медицинские центры (в том числе и клиника эстетической медицины), спортивные центры, рестораны с прекрасной кухней, крупные торговые центры и известные бутики, кинотеатр и театры, почта, банки, налоговая, соцзащита. Для удобства мы отметили все основные места на карте. Ешь, учись, покупай!
Элитное жилье, сразу видно!
Дом на Партизанской, 76 такой один! Но рядом целая плеяда красивых и современных строений. И новостройки, и уже ставшие визитными карточками города — "Титаник" на Папанинцев, 97 и "Три богатыря" на Партизанской, 81. Пройдет время, и центр обновится еще больше. И этот новый центр будет Ваш!
Из чего состоит этот дом
Вы когда-нибудь видели дом в разрезе? Мы с удовольствием показываем и рассказываем, из какого материала сделаны стены и чем они будут облицованы, какие окна и двери будут установлены, какой будет система вентиляции и кондиционирования. Обратите внимание на ширину стен в квартирах — 83 см и высоту потолков — 3,3 м.
Совсем скоро 16-этажный дом на Партизанской, 76 заселят 103 семьи. Для них в доме работает эскалатор и три лифта, подземная парковка, магазины и предприятия сферы услуг на первом этаже здания, спортивные и детские площадки, прогулочные дорожки перед домом.
В этом элитном доме даже однокомнатная квартира просторная. Самые маленькие квартиры здесь — от 50 квадратных метров. Большая кухня почти в 14 "квадратов", лоджия — в 5,5 "квадратов", ванная — в 5,3 "квадрата" и отдельная гардеробная — это полноценное жилье для молодого человека или молодой семьи. В трех- и четырехкомнатных квартирах от 82 до 115 квадратных метров кухня площадью 26 квадратных метров, а ванная — до 9 "квадратов"! А еще здесь целых три лоджии, два санузла и просторные комнаты. Но главное здесь — интересные планировки для тех, кто хочет чего-то большего, чем традиционные прямоугольные комнаты.
Не хлебом единым
Барнаул — культурный город. В этом районе расположены известные музеи "Мир камня" и "Горная аптека", Краеведческий музей, новый Нагорный парк, государственная филармония, сереброплавильный завод. Центр города зеленый, благоустроенный, с большим количеством пешеходных зон.
А из нашего окна…
Вид из окна имеет значение, особенно когда твое окно на верхнем этаже дома в самом центре города. Как приятно выпить кофе утром, глядя на просыпающийся город, а вечером наслаждаться его огнями. Как на ладони главные городские салюты, выступление пилотажных групп, вся историческая часть города. Наслаждайтесь!
Знакомьтесь, соседи
При покупке квартиры важно всё: качество материалов, удобная планировка, стильный интерьер и экстерьер, наличие парковки, благоустроенная территория. И очень важны СОСЕДИ. В этом доме вы вряд ли встретите тех, с кем не захочется знакомиться и здороваться. Престижный дом — хорошие соседи. Здесь будет прекрасно жить и благополучная семья с детьми, и воспитанные студенты, и успешные молодые бизнесмены, и состоятельная супружеская пара в возрасте. Рассказываем почему.