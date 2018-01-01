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офис 110
телефон 8 (3852) 27-18-16
кто работал над проектом
Верстка и дизайн: Мария Трубина
Текст: Елена Лепезина,
Александра Черданцева,
Татьяна Гладкова,
Олеся Веселкова,
Власова Ксения
Куратор: Екатерина Кузнецова