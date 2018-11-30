С середины сентября к облагораживанию территории приступил индивидуальный предприниматель Андрей Секрета уже непосредственно в рамках федеральной программы. Он построил большую, современную детскую площадку. Также подрядчик установил современный комфортабельный туалет с водонагревателем. При этом во время подготовки к установке модульного туалета пришлось убрать старые деревья, срезать грунт и сделать под него фундамент.



Сейчас любой желающий сможет найти себе занятие на преображенной площадке: здесь есть детская игровая зона, спортивная площадка и площадка для людей с ограниченными возможностями. Но и на этом работы на этом участке не закончились.



В следующем году в парке будет заменено освещение и асфальт. На особо значимых участках уложат плитку. Помимо этого, подрядчик планирует благоустроить и южную часть парка — там, где сейчас стоят аттракционы.



Жители Рубцовска уже по достоинству оценили изменения парка и набережной: говорят, в городе действительно стало больше мест для отдыха и полезного для здоровья досуга.



В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» идет в Рубцовске и благоустройство дворов. В 2018 году в программу вошли 23 придомовые территории. К концу лета здесь заасфальтировали подъезды к домам, установили малые архитектурные формы, бордюрные камни. К радости ребятни и их родителей, появились игровые площадки.



Рубцовск, как и многие другие территории Алтайского края, уже второй год принимает участие в программе «Формирование комфортной городской среды».



В 2017 году здесь были отремонтированы дворы, где заасфальтировали проезды и оборудовали парковочные места, установили урны. Значительно в лучшую сторону изменился Детский парк города. Здесь реконструировали фонтан, уложили тротуарную плитку. Были организованы места отдыха. А также строители отремонтировали центральные входы и заасфальтировали часть дорожек и площадок на территории парка.



Но вишенкой на торте благоустройства Рубцовска стало строительство светодиодного фонтана на площади им. В. И. Ленина. Теперь рубцовчане могут любоваться фонтаном с подсветкой и музыкальным сопровождением. И это место не зря сегодня является одним из самых излюбленных у горожан. Кроме фонтана были установлены новые электроопоры и бордюрный камень.



На реконструкцию площади потребовалось 29,1 млн рублей, а фонтан построили на 8,8 млн рублей.



Программа «Формирование комфортной городской среды» будет продолжена и в 2019 году. Сейчас администрация города ведет прием заявок и проектов от жителей Рубцовска на благоустройство дворов.



А среди общественных пространств в рейтинговом голосовании победил Сквер Победы. Именно он и будет благоустроен в 2019 году.



