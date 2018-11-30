В 2017 году, когда начался проект, заявку на благоустройство двора подали более 20 из 52-х многоквартирных домов. Специально созданная общественная комиссия проехала по всем дворам, оценила их состояние, качество инженерных сетей. В первый год было выбрано четыре двора к пяти домам (по улицам Р. Зорге, 12, Химиков, 4, Ильича, 6, Менделеева, 4 и 6).
Дома, как в прошлом, так и в этом году, из старой части села. Только один (на Зорге, 11) из более нового района, но и он выбран не случайно. В этом доме недавно прошел капитальный ремонт, теперь есть ещё и новый асфальтированный проезд. Одна из целей федеральной программы — именно комплексное благоустройство.
Во всех дворах была проведена только укладка асфальта. Плюс в одном дворе была установлена детская игровая площадка. По-сельски скромно, но на большее просто не хватило денег.
Всего на работы было направлено почти 2,9 млн рублей. В том числе 2,3 млн из федерального бюджета, 237 тысяч из краевого бюджета и 253 тысячи — из местного.
В 2018 году в программу попало два двора к трем домам (на улице Горького и Ильича), тоже из старой части поселка. Как пояснили порталу Amic.ru в Степноозерском поссовете, так выбирали специально, чтобы выполненное благоустройство принесло пользу как можно большему числу местных жителей. Здесь также проводились работы по укладке асфальта.
«Благоустройство важно не только для самих жителей, но и для села в целом. Дома находятся рядом с хоккейной площадкой, где часто проходят турниры. Сюда приезжают гости, и нам, конечно, важно, что они видят вокруг благоустроенную территорию», — рассказала Amic.ru ведущий специалист поссовета Лидия Куприй
В 2018 году все дворы приняты почти в срок, с небольшой задержкой. Нареканий к качеству у администрации нет, жители тоже не обращались.