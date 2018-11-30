Комфортная среда
Как меняются города Алтайского края
Второй год в Алтайском крае реализуется программа «Комфортная городская среда».
Практически ежемесячно чиновники отчитываются перед жителями региона о том, что было сделано и сколько денег на это ушло. Но не зря говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

А потому мы собрали в единый проект то, что было сделано в рамках программы за это время, и наглядно показываем, как начали меняться города Алтайского края, ставшие участниками данной программы.
Программа «Комфортная городская среда»
В 2017 году впервые в истории России стартовал проект «Формирование комфортной городской среды». Но при этом его цель — сделать уютными и комфортными не только города, но и села. Участниками программы могут стать населенные пункты с численностью населения более 1000 человек. Термин «комфортная городская среда» используется для краткости. Многие эксперты назвали этот проект поворотной точкой в истории развития населенных пунктов страны. Дело в том, что в рамках программы все субъекты Российской Федерации получают финансовую поддержку для реализации проектов по благоустройству территорий. Поддержка, конечно, оказывается на основе софинансирования со стороны субъекта и муниципалитета-участника программы. Но в любом случае, регион получает серьезное подспорье для реализации самых смелых задумок. Изначально проект был рассчитан на 2017–2022 годы, но с принятием майского указа президента России его срок продлен до конца 2024 года.
Про общество
Одна из основных задач, поставленных президентом РФ — обеспечить максимальное вовлечение населения в решение вопросов благоустройства, реализация этого видится в комплексности принятия мер:

Во-первых — «разбудить» муниципальную власть и обеспечить прямой диалог с жителями на всех этапах проекта: от выбора территорий благоустройства до приемки выполненных работ и эксплуатации обновленных территорий;

Во-вторых — «разбудить» активность населения, что практически уже произошло. Так, если к началу реализации проекта (2017 год) муниципалитеты убеждали жителей подавать заявки на участие в проекте, то к началу 2018 года таких заявок поступило почти на два года вперед.

В-третьих — привлечь к реализации проекта профессиональное сообщество (архитекторов, ландшафтных дизайнеров и др.) и профильное студенчество, как для проработки отдельных проектов, так и для определения концепций развития среды жизнедеятельности каждого населенного пункта края.
Про выбор объектов
Важная особенность программы «Комфортная городская среда» — решения о том, какие дворовые и общественные территории нужно обустраивать, принимают жители с помощью проведения общих собраний (для дворов), общественных обсуждений или голосования (для общественных территорий).

Причем голосовать по выбору общественных территорий разрешено и подросткам в возрасте от 14 лет. Власти решили, что именно детям жить в будущем в этом городе/селе, а значит, они тоже должны иметь возможность выбирать.
Про дворы
Что касается ремонта дворов*, то здесь жители, кроме того, что определяют, как и что благоустроить, еще непосредственно участвуют в софинансировании работ. Например, по минимальной схеме «убитый» двор получит ремонт проездов и пешеходных дорожек, установку лавочек, урн и освещения за счет бюджетных средств, а оборудование детских игровых и спортивных комплексов, парковой и контейнерных площадок, зон отдыха будет проведено только при условии софинансирования жителей.

Также отметим: адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, формируется на основе заявок жителей многоэтажек (согласно решению общего собрания собственников помещений в МКД), но приоритет отдается (в соответствии с требованиями федерального законодательства) дворовым территориям, требующим благоустройства исходя из минимального перечня работ (ремонт дворовых проездов, восстановление освещения, установка скамеек и урн).

*Работы по обустройству дворов должны быть синхронизированы с планами на капитальный ремонт домов, ремонт сетей и прочие работы.

Про общественные территории
Что касается общественных территорий*, перечень объектов, подлежащих благоустройству, в городах с численностью населения свыше 20 тыс. человек определяется на основе рейтингового голосования, во всех остальных муниципалитетах — по результатам оценки предложений, поступивших от граждан и общественности.

В любом случае, общественными комиссиями, созданными в муниципалитетах, все поступившие заявки проверялись, и выносились мотивированные решения. Порядки приема, рассмотрения и оценки заявок утверждены муниципальными правовыми актами и находятся в общем доступе на официальных сайтах муниципалитетов в специализированном разделе, посвященном приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды», а также в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

*Под общественными территориями понимаются скверы, парки, набережные, площадки, пешеходные улицы.
Сколько построили новых детских площадок и где находится самый дорогой двор
Интересные факты о реализации программы «Комфортная городская среда» в Алтайском крае
А теперь расскажем по порядку, что именно и где было сделано по программе «Комфортная городская среда» в Алтайском крае за последние два года.

Барнаул
2017 год
Столица края в 2017 году получила на финансирование программы в общей сложности 236 миллионов рублей. Из них 157 миллионов — на благоустройство дворовых территорий. В 2017 году в Барнауле поступила 121 заявка на благоустройство территорий 140-ка домов. Благоустроены были 106 дворов.

Помимо дворов, программа подразумевает благоустройство скверов, площадей, центральных улиц, пешеходных зон. На эти нужды в 2017 году из федерального, краевого и городского бюджетов было выделено 78 миллионов рублей. В Барнауле по этому направлению проекта поступили четыре заявки. Но в программу комиссия в Барнауле включила две — «Комплексное благоустройство набережной реки Оби и территории Нагорного парка», а также «Ремонт и оборудование освещением зеленой зоны на пересечении проспекта Ленина и улицы Мамонтова».



2018 год
В ходе работ в 2017 году участникам программы "Комфортная городская среда" пришлось столкнуться с трудностями, которые были учтены в 2018-м. В частности, в прошлом году проектно-сметную документацию готовили сами жители, и, соответственно, к этим проектам возникало много вопросов. С 2018-го года подготовку документов возложили на специализированные проектные институты, которые, по мнению специалистов, сделают это более профессионально.

В целом на реализацию программы "Комфортная городская среда" в Барнауле в 2018 году было предусмотрено 216 миллионов рублей. При этом 104 млн рублей было направлено на благоустройство дворов. Формирование списка проходило на основе предложений жителей и собственников домов.

Отметим также, что с 2018 года по решению властей вырос процент софинансирования со стороны жильцов, которые пожелали принять участие в программе с дополнительным перечнем работ — строительством детских и спортивных площадок, обустройством дренажной системы, строительством парковки, контейнерной площадки.

В реализацию проекта также попали дома, которые нуждались в ремонте много лет. Списки таких "убитых" дворов были составлены по итогам специальной инвентаризации, проведенной администрацией Барнаула. Однако работы здесь были проведены по минимальному стандарту — только привели в порядок асфальт и контейнерные площадки.

Всего в 2018 году было благоустроено в краевой столице 65 дворов. Контракт на ремонт получила ПСК "Индустрия", которая до этого уже много лет выполняла различные работы в сфере благоустройства в Барнауле. Совместными усилиями жителей, общественности и власти ремонт удалось завершить в срок к 1 ноября.

Всего было обустроено 18 новых парковочных зон и 22 детские площадки. На дворовых территориях размещено 195 скамеек и 202 урны, установлено 144 новых светильника.
Пешеходная Молодежная
Одним из самых интересных проектов программы стала реконструкция улицы Молодежной от проспекта Ленина до Красноармейского. Стоимость работ составила около 26 миллионов рублей. Проект специально разработал Институт архитектуры и дизайна АлтГТУ.

Всего за несколько месяцев одна из любимых улиц горожан преобразилась до неузнаваемости. В рамках проекта весь асфальт был заменен на плитку желтого, оранжевого, серого цветов. На улице Молодежной появились новые скамейки. В основном они расположились ближе к Красноармейскому и Ленина. Длинные скамейки со спинками установлены в шахматном порядке рядом с театром драмы и корпусом Алтайского государственного университета. Также появились подпорные стенки с цветочными клумбами. Мощных навесов на Молодежной не стали устанавливать, поскольку они требуют сложной эксплуатации.
Чтобы контролировать качественную реализацию проекта, была сформирована специальная комиссия, в состав которой вошли представители администрации, общественных и политических организаций, ОНФ, урбанисты. В результате тесного сотрудничества комиссии и неравнодушных жителей города «брака» при реализации проекта удалось избежать.

Все планы по реализации проекта «Комфортная городская среда» в 2018 году были реализованы в заданные сроки.
Вдоль тротуаров убрали старые деревья и на их месте высадили молодые: березы, клены, рябины и ели. Через пару лет здесь будет красивая аллея, а весной это место может стать одним из самых популярных для любителей фотосессий.
Значительно увеличилось число парковочных мест: со 100 до 160, появились велопарковки, сразу целых 10. Число скамеек и урн с 20 возросло до 140 штук, а уличных фонарей с 41 до 60 штук.

В рамках реконструкции пешеходной улицы властям города удалось решить проблему вечной лужи на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной. Напомним, ранее после осадков вода скапливалась на данном перекрестке, и барнаульцы были вынуждены переходить дорогу вброд. Теперь же, после проведенных работ, можно не переживать за свою обувь.
Площадь Мира и Аллея Целинников
Площадь Мира уже давно стала одним из любимых мест отдыха жителей Ленинского района. На участке между улицами Антона Петрова, Исакова и четной и нечетной сторонами улицы Островского было обновлено освещение, высажены новые ели, а вместо старого асфальта выложена симпатичная плитка. На самой площади был отремонтирован фонтан. В ходе реконструкции чаши фонтана привели к единой геометрической форме и заменили облицовку. У фонтана появилась подсветка и разноуровневые струи воды. Поскольку площадь Мира подрядчик едва успел «сдать» в срок к 1 ноября, то оценить прелести фонтана, новые скамейки, урны и цветочные клумбы можно будет только в следующем году. Общая стоимость работ составила 14 миллионов рублей.
Нагорный парк
Нагорный парк в 2018 году пережил уже третий этап благоустройства за последние три года. До этого здесь была демонтирована старая лестница и построена новая, ставшая любимым местом для прогулок у горожан, а через год появилась еще одна лестница с набережной.

Благоустройство парка в 2018 году обошлось в 40 миллионов рублей. В общей сложности на территории парка уложили порядка 3 тысяч квадратных метров плиточного покрытия. Заасфальтирована подъездная дорога. Для удобства отдыхающих оборудовали парковки и проезды. Также рабочие провели уличное освещение, установили ограждения по террасам и в парке. Посеян газон.

Также на территории появились стоянки и площадки с элементами инфраструктуры для удобства отдыхающих и установлены новые опоры освещения. Украшением Нагорного парка стали новые скамейки, урны и высаженные молодые деревья. Предполагается, что именно в Нагорный парк будут приходить горожане, чтобы прогуляться, поиграть с детьми и отдохнуть на лужайках.
Ленинградская аллея
Аллея расположена между улицами Ленинградской и Попова в Индустриальном районе города. Общая площадь ее составляет около 5900 квадратных метров. Вокруг находятся многоквартирные дома, а также школы, детские сады, парк культуры и отдыха «Лесная сказка» — место пользуется популярностью.

Реконструкция аллеи обошлась в 8,7 миллиона рублей. В рамках благоустройства здесь появилась тротуарная плитка, обустроены опоры освещения. Кроме этого, строители высадили новые деревья и кустарники, посеяли газон.

Отметим, именно на этом объекте архитекторы применили сложные геометрические элементы, эллипсные дорожки, которых в Барнауле не было раньше.
Напомним, жителей микрорайона не все устроило в предложенных дизайн-проектах. Тогда они сами предложили свои идеи по улучшению территории. Специалисты проанализировали их, и в итоге совместными усилиями были проложены дополнительные дорожки, которые не были предусмотрены в проекте.
Сквер Химиков
Оказался самым сложным объектом в Барнауле. Здесь ремонтные работы завершались уже в середине ноября, когда выпал снег, а температура опускалась ночью до минус 20 градусов. Полностью завершить работы, а также исправить выявленные нарушения подрядчик обещает уже весной 2019-го.

Однако и проделанного было немало: рабочие уложили тротуарную плитку на пешеходных дорожках, которые, по замыслу разработчиков проекта, образуют интересный геометрический рисунок. Всего было уложено более 3 тысяч кв. метров плиточного покрытия. Организованы карманы для 44 лавочек, в едином стиле изготовлены и урны. Территория сквера хорошо освещена. По периметру установлено ограждение. Здесь также убрали аварийные деревья и провели санитарную обрезку.

Сквер Адмирала Кузнецова
Самый «скромный» из шести проектов этого года. Сквер Адмирала Кузнецова расположен на пересечении улиц Шумакова и Балтийской в Индустриальном районе. Сквер, как и площадь, находится в спальном микрорайоне, где проживает большое количество горожан. Он является важным элементом оформления Индустриального района, а также регулярным местом посещения горожан.

Общая площадь сквера составляет 4500 кв.м. Но к ноябрю и здесь провели масштабную реконструкцию: ремонт асфальтированного покрытия, устройство опор освещения, детской, спортивной площадки, установка малых архитектурных форм, посадка кустарников и деревьев, обустройство газона и цветников.

Как сообщили в администрации Барнаула, всего в ходе работ в столице края отремонтировано почти 60 тыс. кв.м дворовых проездов и 4,5 тыс. кв.м внутриквартальных проездов, 13 тыс. кв.м тротуаров.




Новоалтайск
В городе-спутнике Барнаула уже к середине октября были полностью завершены работы. Общая стоимость в 2018 году составила 33,5 млн рублей.
Бульвар Землянова
При выборе объектов для ремонта действовала рейтинговая система, в частности, власти ориентировались на наиболее посещаемые горожанами места. В итоге жители Новоалтайска остановились на бульваре имени Андрея Землянова. Согласно плану реконструкции, подрядчик должен был уложить новый асфальт, установить современные энергоэффективные светильники, убрать засохшие деревья и привести в порядок парковки. Кроме того, планировалось устранить провалы в пешеходной зоне и систематизировать расположение коммуникаций. Итоговый результат никого не разочаровал.

Это признают как сами жители, так и администрация Новоалтайска вместе с региональным Минстройтрансом. Впрочем, горожанам пришлось немного потерпеть — ввиду большого объема работ благоустройство бульвара было разбито на два сезона.

В 2017-м было выполнено асфальтобетонное покрытие, поставлен бордюрный камень, заменено освещение, а также проведены работы по озеленению. Второй этап пришелся на текущий год.

В результате на бульваре появилось несколько детских площадок, веревочный парк, площадка для занятий скейтбордом. Уже минувшим летом они пользовались большой популярностью у молодежи. Уверены, что будут популярны и в следующие годы. Кстати, идея поставить эти спортивные снаряды пришла после опроса жителей города в интернете. Как признают в администрации города, летом в выходные дни здесь буквально яблоку негде упасть, а в спортивных магазинах всего за несколько дней были раскуплены все скейты.

Помимо прочего, на бульваре установили антивандальные скамейки и урны. Жители отмечают, что по окончании всех работ на объекте город стал заметно уютнее. К тому же бульвар имени Андрея Землянова — своеобразная визитная карточка Новоалтайска. Он назван в честь героя СССР, отличившегося в годы Великой Отечественной войны.

Между тем не меньше внимания власти города уделили и дворовым территориям. Согласно правилам конкурсного отбора по программе «Комфортная городская среда», жителям самостоятельно нужно было провести обследование дворовой территории и составить акт, а также сделать дизайн-проект благоустройства. Немаловажным условием стало включение будущих объектов благоустройства в состав общего имущества многоквартирных домов для последующего содержания и текущего ремонта.

К слову, в Новоалтайске второй год идут работы по благоустройству в рамках программы «Комфортная городская среда» еще на одном значимом объекте — в парке «Пионерский». Он был выбран в категории «Массовые места для отдыха населения». В прошлом году подрядчик установил скамейки и урны, высадил газон, заасфальтировал дорожки.

До этого момента парк уже несколько лет не обслуживался и находился в запущенном состоянии.

В следующем году город надеется в рамках программы получить куда большую субсидию для дальнейшего выполнения работ. В парке намерены продолжить восстановление пешеходных дорожек, убрать сухие деревья и кусты.

Позже здесь обустроят детскую площадку, зону для барбекю, площадку для скейтбордистов и общественный туалет. В планах, помимо вышеперечисленного, установить и декоративные светильники.

Отремонтировано:
19
дворов
Бульвар Землянова
в границах улиц 40 лет Победы и Магистральной
Парк «Пионерский»
в границах улиц Анатолия и Прудской

Бийск
Любопытно, что в 2018 году Бийск получил даже больше отремонтированных дворов, чем Барнаул. Если в столице Алтайского края оказалось благоустроено 65 дворов, то в наукограде — целых 77.


Именно столько заявок поступило от жителей многоквартирных домов Бийска на вступление в программу в 2018 году, и все они были одобрены. Отметим, в 2017 году в рамках программы «Комфортная городская среда» в Бийске было отремонтировано 88 дворов.

В этом году на ремонт дворов многоквартирных домов выделили 82 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. По графику их завершили в срок до 31 октября.

Еще почти 40 млн город получил на благоустройство двух общественных территорий. На Петровском бульваре, к радости бийчан, сделали полную реконструкцию: заменили покрытие, отремонтировали фонтан, а также установили сцену.

Помимо этого в городе был благоустроен бульвар 50 лет ВЛКСМ, и в городе стало одним уютным уголком больше.

Но вернемся к дворам. Всего в городе к концу 2018 года благоустроенными оказались 25% дворов от общего их количества в Бийске.

Во всех 77 дворах проезды заасфальтировали, обустроили бордюрами, провели освещение. А на четырех объектах выполнили дополнительные работы — устройство водоотвода, благоустройство детских площадок. Напомним, дополнительный «бонус» могли получить жители всех дворов, но для этого требовалось софинансирование от дома в размере 40% от суммы дополнительных работ.

Тем не менее, в конце лета произошедшим переменам в Бийске очень радовались. Особенно восхищались молодые мамы и пенсионеры.

Второй год подряд генподрядчиком работ в Бийске выступало «Юго-Восточное ДСУ». Качество всех работ контролировала местная администрация и региональный Минстройтранс.

Представитель генподрядчика Любовь Трибунская рассказала, что к работе дорожники подходили максимально ответственно: «У нас есть своя лаборатория, где мы проверяем качество материалов, асфальт берем с местного завода, и он отвечает всем требованиям. Привлекаем надежных и проверенных субподрядчиков. После окончания работ был проведен независимый технический надзор».

Специалисты Минстройтранса Алтайского края проводили регулярные проверки объектов по программе.
По итогам пилотного года все города-участники программы отработали хорошо, замечания были, но мы старались их оперативно устранять. Качество работ проверялось, и тут все в порядке. Да, прошлый год в плане реализации был сложным, но мы учли все спорные моменты.
главный специалист отдела региональных программ Минстройтранса Алтайского края Ксения Измайлова
Отремонтировано:
77
дворов
Бульвар Петровский
(3 очередь)
в границах улиц Ленина, Красноармейской и переулков Кожевенного и Училищного
Бульвар 50 лет ВЛКСМ
на Советской

Белокуриха
Здесь в 2018 году отремонтировали всего один двор и привели в порядок две общественные территории.
В городе-курорте в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году отремонтировали только один двор между домами по улице Братьев Ждановых 21/1 и 23. Причем проживающие в округе горожане ждали этого события с 2017 года — тогда эта территория также участвовала в конкурсе проектов на вхождение в данную приоритетную программу. Однако выиграла конкурс другая территория — по улице Советской, 6.

В этом году, к радости жильцов домов, работы по благоустройству начались и в их дворе. Итогом работы граждане довольны. Кстати, в стороне жители окрестных домов не остались. Мало того, что по условиям программы они вложили свои деньги в благоустройство, так они еще и вырезали кустарник, убирали старые деревья, помогали их вывозить. Женщины высаживали цветы, занимались озеленением.

Кроме того, в 2018 году в Белокурихе в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» заасфальтировано более 2,5 тыс. квадратных метров: сделано асфальтовое покрытие проезда и три автостоянки у домов, установлен бордюрный камень, перенесена одна контейнерная площадка.
Также выполнено благоустройство, подготовлена площадка под детский городок. Общая сумма контракта — около 2,5 млн. рублей.

Благодаря проекту изменилась и междворовая территория у домов по улице Советской, 2, 4, 4/1. В этом году здесь появилась многофункциональная спортивная площадка, беседка, проведено благоустройство. На площадке установлены снаряды для воркаута (уличная силовая гимнастика) — турники и т. д. На земле — травмобезопасное покрытие.

Рядом с площадкой также проведены благоустроительные работы, установлены скамейки, беседка (основание под которую уже сделано).

Ранее существующая детская площадка будет усилена новым комплексом. В детский городок войдут два больших детских спортивных комплекса — для совсем малышей и детей постарше. Практически вся площадь между дворами в этом месте будет отведена для детей.

Рядом со спортивной площадкой находится детская. В рамках программы «Комфортная городская среда» она также получила новое игровое оборудование.

В рамках программы «Комфортная городская среда» был реконструирован и расширен сквер имени Академика Мясникова. Работы по его расширению начались в 2017 году, тогда же было выполнено благоустройство дворовой территории по ул. Советской, 6.

Вдоль домов № 6 и № 8 по ул. Советской до дома по ул. Соболева, 9 расширили проезд, уплотнили основание дороги и заасфальтировали её, установили бордюры, выполнили пешеходные дорожки, обустроили две автомобильные парковки и площадку для мусорных контейнеров. Протяжённость отремонтированного проезда составила 221 метр.

Сквер им. Академика Мясникова был продолжен. Рядом с домом № 2 по ул. Советской выполнили отсыпку и уплотнение основания площадки сквера, его асфальтирование, установили бордюры. На вновь благоустроенной территории сквера появилась клумба, установлены лавочки и урны. Отметим, сквер имени академика Александра Мясникова в Белокурихе был создан в 2014 году между домами 22 и 21/1 на улице, которая носит имя академика. Предполагается, что сквер станет одним из любимых мест отдыха горожан.

Отремонтировано:
1
двор
Территория между домами
2-4 на Советской
спортивно-игровая площадка
Сквер Академика Мясникова
в районе дома на Советской, 2

Рубцовск

Ряд районов Рубцовска в 2018 году видоизменились настолько, что их стало не узнать.
Особенно заметным для горожан стало преображение городской набережной имени Н. Ф. Петрова и парк имени Кирова. Эти территории попали в программу «Формирование комфортной городской среды».

В рамках благоустройства набережной старый асфальт заменили тротуарной плиткой: было положено около 5 тысяч кв.м. плитки и более 2 тысяч кв.м. асфальтового покрытия. Также было установлено шесть лавочек и около 40 урн. Подрядчик не оставил без внимания и бетонный парапет и перила — они также были обновлены.

Был отремонтирован и деревянный мост через Алей: старый настил заменили новыми, прочными досками, мост покрасили и провели освещение. Преобразилась и прилегающая к набережной территория, там появились парковочные места, а также установлен пандус для въезда на набережную людей с ограниченными возможностями здоровья.

Завершающим аккордом стало восстановление уличного освещения набережной. Электроснабжающая организация установила 19 фонарных столбов. Засветился и пешеходный мост через реку. А следующей весной набережная еще и озеленится, сюда привезут цветы и саженцы из барнаульского НИИ им. Лисавенко.
Несмотря на всю критику в адрес администрации, генерального подрядчика, которая поступала на протяжении всего благоустройства, работы выполнены все и даже больше, чем предполагалось. Подрядчик ответственно подошел к поставленным перед ним задачам. Да, у нас остались работы по озеленению, но они будут выполнены весной. Большое спасибо всем, кто принимал участие в благоустройстве набережной. Очень надеюсь, что рубцовчане по достоинству оценят благоустройство, и набережная станет еще одним местом притяжения горожан.
Глава Рубцовска Дмитрий Фельдман
Стоимость работ по ремонту набережной составила 19 млн рублей. Муниципальный контракт с подрядчиком ООО «АлтайЛавСтрой» был заключен 18 сентября. В середине ноября все работы были выполнены.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» преобразился и парк имени С. М. Кирова. Неудивительно, что именно этот объект выбран для благоустройства: он удобно расположен и пользуется любовью у рубцовчан. Однако горожане сетовали на неухоженную территорию и отсутствие полноценной детской игровой площадки.

Но в текущем году все изменилось: летом в парке появилась профессиональная спортивная площадка, в начале сентября — инклюзивная площадка для занятия адаптивным спортом для людей с ограниченными возможностями. Однако эти изменения произошли не в рамках программы «Комфортная городская среда»: площадки установили волонтеры организации «Рубцовск молодой».


С середины сентября к облагораживанию территории приступил индивидуальный предприниматель Андрей Секрета уже непосредственно в рамках федеральной программы. Он построил большую, современную детскую площадку. Также подрядчик установил современный комфортабельный туалет с водонагревателем. При этом во время подготовки к установке модульного туалета пришлось убрать старые деревья, срезать грунт и сделать под него фундамент.

Сейчас любой желающий сможет найти себе занятие на преображенной площадке: здесь есть детская игровая зона, спортивная площадка и площадка для людей с ограниченными возможностями. Но и на этом работы на этом участке не закончились.

В следующем году в парке будет заменено освещение и асфальт. На особо значимых участках уложат плитку. Помимо этого, подрядчик планирует благоустроить и южную часть парка — там, где сейчас стоят аттракционы.

Жители Рубцовска уже по достоинству оценили изменения парка и набережной: говорят, в городе действительно стало больше мест для отдыха и полезного для здоровья досуга.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» идет в Рубцовске и благоустройство дворов. В 2018 году в программу вошли 23 придомовые территории. К концу лета здесь заасфальтировали подъезды к домам, установили малые архитектурные формы, бордюрные камни. К радости ребятни и их родителей, появились игровые площадки.

Рубцовск, как и многие другие территории Алтайского края, уже второй год принимает участие в программе «Формирование комфортной городской среды».

В 2017 году здесь были отремонтированы дворы, где заасфальтировали проезды и оборудовали парковочные места, установили урны. Значительно в лучшую сторону изменился Детский парк города. Здесь реконструировали фонтан, уложили тротуарную плитку. Были организованы места отдыха. А также строители отремонтировали центральные входы и заасфальтировали часть дорожек и площадок на территории парка.

Но вишенкой на торте благоустройства Рубцовска стало строительство светодиодного фонтана на площади им. В. И. Ленина. Теперь рубцовчане могут любоваться фонтаном с подсветкой и музыкальным сопровождением. И это место не зря сегодня является одним из самых излюбленных у горожан. Кроме фонтана были установлены новые электроопоры и бордюрный камень.

На реконструкцию площади потребовалось 29,1 млн рублей, а фонтан построили на 8,8 млн рублей.

Программа «Формирование комфортной городской среды» будет продолжена и в 2019 году. Сейчас администрация города ведет прием заявок и проектов от жителей Рубцовска на благоустройство дворов.

А среди общественных пространств в рейтинговом голосовании победил Сквер Победы. Именно он и будет благоустроен в 2019 году.

Отремонтировано:
22
двора
Набережная имени Петрова
по проспекту Ленина
Городской парк культуры и отдыха имени Кирова
переулок Гражданский, 17
Алейск
Жители Алейска решили, что благоустроить в первую очередь надо городскую площадь.
Алейск в 2018 году также не остался в стороне по программе «Формирование комфортной городской среды».

Минувшим летом в центре Алейска благоустроили две соседние общественные территории: это аллея вдоль улицы Сердюка и городская площадь. Оба объекта выбрали сами горожане.

Аллея вдоль улицы Сердюка, по словам жителей, это популярная «городская тропа» к центру города в обход автомобильной дороги. Здесь же, кстати, расположено здание отделения Пенсионного фонда России, Дом школьника. То есть место действительно знаковое для горожан, однако до недавнего времени пройти по аллее, не споткнувшись, было невозможно.

Ну, а сомнений о включении в список главной городской площади ни у кого не возникало: именно здесь главное место проведения городских мероприятий.

После благоустройства аллея вдоль улицы Сердюка заметно преобразилась: здесь уложили брусчатку, установили скамьи для отдыхающих и урны. Обустроили современное освещение и высадили декоративные растения.

Оценить пешеходную аллею во время ее торжественного открытия после ремонта, кажется, пришел весь город. Алейчане признались, что этот объект претерпел разительные изменения, и теперь аллея является одним из самых колоритных и красивых мест города.

В рамках реконструкции городской площади здесь уложили асфальт, установили лотки для отвода дождевых и талых вод, оборудовали парковочные столбы. Казалось бы, работы простые, но перед ними пришлось провести серьезную подготовительную работу — мешали грунтовые воды. Еще в августе 2018 года в администрации Алейска отмечали, что из-за грунтовых вод пришлось провести большие работы.
Проблема грунтовых вод для Алейска всегда актуальна, но особенно в этом году, поскольку вода поднялась до пикового уровня. Поэтому проведена серьезная подготовительная работа. Пришлось убрать значительный слой грунта, чтобы отсыпать эту площадку щебнем.
председатель комитета по ЖК, транспорту, строительству и архитектуре администрации Алейска Сергей Данилушкин.

Кстати, летом 2018 года в Алейске благоустроили еще и городской парк. Но здесь работы велись уже по другой программе, точнее, подпрограмме «Парки малых городов». В 2017 году к парку сделали новую асфальтовую пешеходную дорожку, в 2018 году сделали дорожки уже в самом парке. Цена вопроса — 550 тысяч рублей.

А вот по программе «Формирование комфортной городской среды» помимо общественных территорий благоустроили еще четыре двора в микрорайоне Южный и по улице имени Олешко. К радости жителей, которые, кстати, также вложили свои деньги в благоустройство, во дворах уложили асфальт, установили современные детские игровые комплексы, а чтобы во дворе всегда было чисто — мусорные контейнеры.
Всего на благоустройство общественных и дворовых территорий из федерального и краевого бюджетов Алейску выделено более 16 млн рублей.

Напомним, благоустройство велось в Алейске второй год. В 2017 году по федеральной программе новую жизнь вдохнули в парк города Алейска. Там заасфальтировали пешеходную дорожку, установили новые скамейки и систему видеонаблюдения. На эти цели город получил около 500 тысяч рублей.

До этого периода городской парк в городе Алейске не ремонтировали более 10 лет. За это время многие детские аттракционы уже успели заржаветь, а дорожка на центральной аллее практически полностью разрушилась. Директор МУП «Световод» Надежда Доронина взяла Центральный парк Алейска под свою опеку 12 лет назад. По ее словам, на тот момент он напоминал декорации для фильма-катастрофы: трава выше человеческого роста, аттракционов нет, кругом разруха. Восстанавливать парк пришлось буквально по кусочкам.

В первую очередь высадили новую аллею, которая сегодня стала жемчужиной парка. Затем с помощью коллег из Барнаула удалось взять в рассрочку десять детских аттракционов.

Впрочем, на тот момент популярности алейскому парку это не прибавило. Горожане предпочитали на выходные отправляться отдыхать семьей в Барнаул, а дискотеки в парке проводились только по большим праздникам.

По словам Надежды Дорониной, ситуация стала меняться несколько лет назад благодаря помощи краевых и федеральных властей: местные власти финансовую помощь оказать не могут, а бизнесмены, которых в Алейске, к слову, немало, не хотят вкладывать средства в развитие парка. Поэтому администрации парка пришлось зарабатывать самостоятельно. Но выручила парк федеральная программа.

Ну, а кроме городского парка в 2017 году в Алейске были благоустроены четыре двора и городская площадь в районе улицы Партизанской. Также планируется привести в порядок центральную площадь на ул. Партизанской. Помимо благоустройства здесь будет произведен ремонт сцены и фонтана.

Общая стоимость работ составила почти 18,5 миллиона рублей.

Сейчас, после двух лет серьезной работы над благоустройством городской среды, как обижено говорят жители Алейска, сравнивать их город с декорациями к фильму ужасов уже никому не придет в голову.

Отремонтировано:
3
двора
Городская площадь
пешеходная зона по улице Партизанской
Городской парк
Советская, 100б
Аллея вдоль стадиона
по улице Сердюка

Заринск
Заринск стал одной из территорий Алтайского края, где все работы по программе «Комфортная городская среда» были выполнены даже раньше назначенного срока.


В этом году в рамках программы в городе отремонтировали 11 дворов жилых домов. Дом № 7 по ул. Металлургов — один из немногих, где жильцы выказали желание вложить свои средства, чтобы помимо основного перечня работ были проведены дополнительные. В итоге во дворе этого дома не только уложен свежий асфальт, но и расширена проезжая часть, оборудована автомобильная парковка, а на детской площадке появились новые игровые комплексы.

Также в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» ремонтируются и благоустраиваются места общего пользования.
В частности, к удовольствию горожан, обновилась городская площадь. Здесь ООО «Алтайская региональная строительная компания» уложило тротуарную плитку и бортовые камни. Сумма контракта составила 334 тысячи рублей.

Кроме этого, продолжилось преобразование городского сквера по адресу проспект Строителей, 26. Напомним, работы по обустройству этой площадки были начаты в 2017 году также по программе «Формирование современной городской среды».

Почти полтора миллиона было направлено на выполнение работ по расчистке территории, приобретению и укладке плитки, установке парковых скамеек, фонарей, посадке рябин, берёз и подключению WI-FI. Рядом высажены рябиновая, березовая, яблоневая и хвойная аллеи. Появились в парке и уличные тренажеры. В итоге теперь город имеет уютный и функциональный парк, где можно отдохнуть и позаниматься спортом.
Также в Заринске уже строят планы по участию в программе на 2019 год. В настоящий момент подано 28 заявок на включение в перечень дворовых территорий на 2019 год. При этом в первоочередном порядке в программу обещают включить 11 дворов, которые не вошли в 2018 году.

Всего планируется отремонтировать 23 придомовых территории и два общественных места. Общая стоимость работ будет порядка 30 миллионов рублей. При этом кроме федеральных и краевых средств обязательна доля софинансирования собственников домов и 1% доля софинансирования городского бюджета.

В течение зимы специалисты комитета по строительству и архитектуре Заринска обязаны провести все необходимые работы, составить дефектные акты, выполнить сметы и дизайн-проекты, чтобы в теплое время года можно было приступить к выполнению ремонтов.

Какие общественные места будут благоустраиваться в 2019 году, будут также решать горожане. Сейчас в предварительный список включены 23 территории.

Отремонтировано:
11
дворов
Центральная площадь
проспект Строителей, 22/7
Территория сквера
напротив дома на Строителей, 26

Славгород
В 2018 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» реконструировали аллею Победы по улице Суворова — любимое место отдыха горожан.


До благоустройства аллея находилась в удручающем состоянии. Но аллею удалось возродить, и сегодня она стала полноценной зоной отдыха для горожан. В рамках реконструкции здесь заменили две стелы, были установлены бордюры, новые ограждения, появились новые скамейки и урны. Вместо асфальта теперь появилась тротуарная плитка. Жители города отмечают, что не рассчитывали на столь радикальные изменения аллеи, но увиденное им понравилось. На ремонт этого участка было потрачено 4,6 млн рублей. Подрядчиком выступила барнаульская организация ООО СК «Арамис».

Второе рождение благодаря госпрограмме получил городской парк, расположенный в границах улицы Барнаульской, улицы Кулундинской и улицы 40 Лет Октября. Летом 2018 года здесь появился новый игровой комплекс и отреставрирован аттракцион «Юнга».

Но на этом «чудеса» для маленького города не закончились: в порядок были приведены и 11 дворовых территорий. Список дворов, где пройдет ремонт, создавался на основе заявок жителей. В итоге на 11-ти территориях отремонтировали асфальтовое покрытие на внутридворовых проездах, а также установили скамейки и урны.
Преображается Славгород уже второй год. В 2017 году по программе «Комфортная городская среда» преобразился городской парк культуры и отдыха. Подрядчиком ООО «Спецстрой» был отреставрирован детский аттракцион «Солнышко». Теперь это новое и современное колесо обозрения, которое радует славгородских детишек. Кроме того, в парке были выполнены работы по укладке тротуарной декоративной плитки — 178,5 м², установке десяти скамеек для сценической площадки, установке десяти скамеек на территории парка.

Также теперь радует жителей Славгорода благоустроенная Центральная аллея от улицы Свердлова до улицы Авиационной. Там были установлены бортовые бетонные камни (2239 метров), устроены бетонные тротуарные плиты (1143 квадратных метра), установлены 14 скамеек и 14 металлических урн.

Что касается дворовых территорий, то в прошлом году в Славгороде были отремонтированы пять дворов по адресам Микрорайон 3, д. 23, ул. К. Либкнехта, д. 130, ул. Ленина, д. 207 и ул. К. Либкнехта, д. 196 и другие. На выбранных объектах был заменен бордюр и заасфальтированы дворовые подъезды.


Отремонтировано:
11
дворов
Аллея Победы
по улице Суворова
Городской парк
по улице Ленина
от Комсомольской до Свердлова

Яровое
В 2017 году горожане даже не верили, что их чаяния сбудутся.

Работы по благоустройству в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в городе-курорте Яровое ведутся уже два года. В 2017 году горожане даже не верили, что их чаяния сбудутся, и потому выбрали объект, восстановить который своими силами даже не надеялись: городской фонтан на площади Ленина перед Домом культуры «Химик».

До этого казалось, что фонтан уже давно был забыт горожанами. Но когда власти предложили провести голосование за объект, который будет реконструирован в рамках федеральной программы, старожилы вспомнили про него и попросили вернуть фонтан городу.

Яркий, отремонтированный объект был запущен в тестовом режиме в октябре 2017 года. Он проработал всего неделю, после чего был законсервирован на зиму, но горожане успели полюбоваться им и даже полюбить его.

И неудивительно, потому что это не тот фонтан, который привыкли видеть жители и гости Ярового. Это по-настоящему красивый светомузыкальный фонтан, который стал архитектурным объектом города-курорта.

Вокруг фонтана строители заменили плитку. Помимо этого рядом с фонтаном появилась сцена, сделанная из нескольких арок, цветовая гамма которых воспроизводит триколор государственного флага России. На сцене уже проводятся городские мероприятия.

В 2018 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» работы по благоустройству Ярового продолжились.

В городском парке культуры и отдыха была сделана система автоматического полива. Но почему в городе решили отдать приоритет именно этой системе? Дело в том, что Яровое расположено в степной зоне, где очень сложно вырастить растительность и не менее сложно сохранить ее. Именно поэтому предпочтение было отдано этой установке.

Также в парке была смонтирована воздушная линия электропередач. Теперь в парке светло и уютно даже поздним вечером.



Кроме того, этим летом масштабные работы развернулись на Музейной площади города. Здесь отремонтировали автомобильные дороги, уложили тротуарную плитку, поставили бортовые камни. Благоустроили и территорию рядом с музеем.

Помимо этого на площади установили 10 скамеек с бетонным основанием, столько же урн из железобетона. Освещают площадь теперь 10 светильников.

Кроме того, видимо, учитывая наплыв туристов в город-курорт, парковка на Музейной площади была значительно расширена: вместо 20-ти парковочных мест теперь стало 67. Как мы и говорили, украшением площади теперь является светодиодный фонтан, переливающийся разными цветами, в полную силу запущенный этим летом. В высоту он достигает 3 метров, а в диаметре — 2,5 метра.

Конечно же, помимо общественных территорий в городе обратили внимание и на дворовые территории. Правда, в текущем году обновили всего один двор на территории квартала А, образованной домами № 2, 3, 4, 22.

Отметим, недавно в этом квартале открылась отремонтированная, современная почта, где присутствует инфраструктура для людей с ограниченным здоровьем. Поэтому благоустройство этого квартала было продолжено: подрядчик отремонтировал асфальтобетонное покрытие, установил бордюры, а также скамейки и урны.

Отремонтировано:
1
двор
Музейная площадь
квартал «А», 19
квартал «А», 23
квартал «А», 29 и 29б
Парк
в границах улиц Барнаульской, Кулундинской и 40 Лет Октября

Горняк
Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» небольшой алтайский город Горняк теперь имеет 14 отремонтированных дворов многоквартирных домов и сразу три новые общественные территории.
Дворы
По словам главы администрации Горняка Людмилы Волковой, на 2018 год в программе было запланировано 15 дворовых территорий. На 14-ти работы проведены в срок, а вот с последней подрядчик из-за большого объема работ и погоды не успел, двор будет окончательно благоустроен только в следующем году. На остальных же теперь новые тротуары, асфальтированные въезды, скамейки, урны и освещение.

Всего в Горняке 138 многоквартирных домов, в них проживает 4,7 тысячи человек.

По информации властей, значительная часть площадей дворовых территорий имеют асфальтобетонное покрытие, которое находится в неудовлетворительном состоянии и требует капитального ремонта. Многие дворы заросли кустарниками, сорной травой, нет контейнерных площадок для сбора мусора, обустроенных парковок. Несколько лет назад в городе проводился ремонт дворов, однако большая часть находится в неудовлетворительном состоянии и не отвечает современным требованиям.

Людмила Волкова отметила, что город рассчитывает ремонтировать хотя бы по 10 в год.

Общественные территории

По программе благоустраивали две территории плюс ещё одну по подпрограмме по улучшению парков малых городов. Хотя слово «благоустраивали» тут не подходит. Территории буквально создали с нуля.

Так, по улице Миронова рядом с детским садом «Сказка» появилась новая детская площадка. Долгие годы на её месте было что-то вроде площадки, но уж очень устаревшей. Теперь это современный игровой комплекс, огороженный и освещенный. Эта территория находится в северной части города, застроенной многоэтажными домами. «Детей здесь очень много. Мы ещё не успели убрать все строительные ленты, как на площадку уже сбежались ребятишки», — рассказала Людмила Волкова.

Второй объект — спортивный комплекс на улице Кирова, рядом со стадионом. Здесь обустроили летние баскетбольную и минифутбольную площадки, зимой будет каток. Кстати, сейчас как раз заливают лед.

«Когда зальют, мы устроим официальное открытие площадки. И территория будет очень востребована. У нас есть хоккейная коробка для игр хоккеистов, нам давно нужен был каток для населения. Теперь он появился. Объект будет использоваться круглый год», — добавила глава администрации Горняка.
Также тут установлены уличные тренажеры.

И третий объект, уже по программе благоустройства парков малых городов, — это игровой комплекс в городском парке. Его открыли ещё летом.

Всего на программу городу было выделено 13 млн рублей, финансово вложились и федеральный, и краевой, и городской бюджеты. На следующий год власти также надеются попасть в программу. В планах отремонтировать хотя бы одну общественную территорию — место в центре города между домом культуры и музеем.

«Конечно, люди положительно оценивают такие изменения. Что важно, жители активно участвовали в обсуждении проектов для своих дворов, когда требовалось помочь в расчистке территории от сорняков и мусора — помогали», — подытожила Людмила Волкова.

Отремонтировано:
15
дворов
Открытая зона
по улице Миронова, 132д
Пешеходная зона
по Кирова
Городской парк
в границах улиц Кирова и Миронова

Степное озеро

Один из самых маленьких населенных пунктов Алтайского края, который принял участие в федеральной программе, и единственный сельский пункт.

Поселок Степное озеро Благовещенского района в программу попал ещё в прошлом году. Тогда было отремонтировано всего четыре двора, но для местных и это было значимое событие.
Ремонт дворов
В 2017 году, когда начался проект, заявку на благоустройство двора подали более 20 из 52-х многоквартирных домов. Специально созданная общественная комиссия проехала по всем дворам, оценила их состояние, качество инженерных сетей. В первый год было выбрано четыре двора к пяти домам (по улицам Р. Зорге, 12, Химиков, 4, Ильича, 6, Менделеева, 4 и 6).

Дома, как в прошлом, так и в этом году, из старой части села. Только один (на Зорге, 11) из более нового района, но и он выбран не случайно. В этом доме недавно прошел капитальный ремонт, теперь есть ещё и новый асфальтированный проезд. Одна из целей федеральной программы — именно комплексное благоустройство.

Во всех дворах была проведена только укладка асфальта. Плюс в одном дворе была установлена детская игровая площадка. По-сельски скромно, но на большее просто не хватило денег.

Всего на работы было направлено почти 2,9 млн рублей. В том числе 2,3 млн из федерального бюджета, 237 тысяч из краевого бюджета и 253 тысячи — из местного.

В 2018 году в программу попало два двора к трем домам (на улице Горького и Ильича), тоже из старой части поселка. Как пояснили порталу Amic.ru в Степноозерском поссовете, так выбирали специально, чтобы выполненное благоустройство принесло пользу как можно большему числу местных жителей. Здесь также проводились работы по укладке асфальта.

«Благоустройство важно не только для самих жителей, но и для села в целом. Дома находятся рядом с хоккейной площадкой, где часто проходят турниры. Сюда приезжают гости, и нам, конечно, важно, что они видят вокруг благоустроенную территорию», — рассказала Amic.ru ведущий специалист поссовета Лидия Куприй

В 2018 году все дворы приняты почти в срок, с небольшой задержкой. Нареканий к качеству у администрации нет, жители тоже не обращались.
Общественные территории
В прошлом году денег на благоустройство общественной территории не хватило. Но уже тогда на общественном совете решили, что в следующем году это будет, как её называют местные, Березовая аллея (между ул. Микитона и ул. Горького). Она соединяет два района, рядом рынок, строительный техникум. Аллею выложили плиткой. К качеству работ вопросов нет, а вот со сроками подрядчик немного затянул. Но все же объект доделан и сдан.

Он получится действительно комплексным, потому что в следующем году его благоустройство продолжат уже за счет местной администрации. Здесь выложат ещё одну дорожку — к бассейну, дому культуры и спортзалу. Установят скамейки, разобьют цветочные клумбы. И дворы, и территории делает местный предприниматель. У него есть свой автопарк, асфальтобетонный завод и большой опыт работы.

Всего на программу «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году было потрачено чуть более 3 млн рублей, 2,2 из которых были из федерального бюджета, 169 тысяч из краевого и 600 тысяч рублей были местного уровня.

Пока в Степном озере жители не участвуют в софинансировании. Такое возможно по условиям программы, и если люди тоже вкладывают часть средств, они могут получить дополнительное благоустройство — детскую площадку, парковочные места. Но всё «упирается» в деньги.

А вот местные власти на софинансирование настроены. По словам Лидии Куприй, поссовет рассчитает войти в программу и в следующем году, уже готовы необходимые документы. Но решение принимают на уровне края.

Цель программы не только софинансирование, но и активное участие населения в самих работах. Не физически, конечно. Жители дворов имеют право участвовать в обсуждении проекта, в контроле за ходом работ и приемке объектов. По словам Лидии Куприй, жители домов активно следили за ходом работ. Однажды даже пришлось остановить работы, пока не будет урегулированы вопросы жителей к подрядчику.

«Конечно, хочется отремонтировать и все 20 дворов, которые подали заявки, и общественные места у нас есть, которые можно благоустроить. Но мы очень рады, что и эти работы у нас была возможность провести», — добавила собеседница.
Отремонтировано:
2
двора
Березовая аллея
между улиц Микитона и Горького

Камень-на-Оби
Сразу пять общественных территорий были благоустроены в Камне-на-Оби в рамках программы «Комфортная городская среда». На эти цели город получил более 13 млн рублей.
Площадь «У Аквамарина»
По словам горожан, сейчас площадь стала одной из достопримечательностей Камня-на-Оби, а еще в прошлом году здесь был практически пустырь. Уже этой осенью на площадь приезжали молодожены для фотосессий, гуляли мамочки с малышами. И все благодаря программе «Комфортная городская среда», реализация которой позволила привести эту территорию в порядок. При этом работы у «Аквамарина» были завершены раньше, чем на остальных территориях города. К качеству ни у кого претензий не возникло.

Сейчас горожан радуют дорожки из новой тротуарной плитки, скамейки с элементами ковки, а также кованые урны и фонари освещения. Кстати, все это было изготовлено на Каменском металлозаводе.


Центральный фонтан
Фонтан около гостиницы «Обь» хоть и привлекал внимание ребятни и гостей города, но практически не функционировал. Потребовалась замена и тротуарной плитки, и скамеек. И все же, по словам рабочих, проводивших благоустройство территории, самым сложным оказалась замена инженерных сооружений фонтана, чтобы привести в порядок систему подачи воды. К работам на фонтане подрядная организация приступила только в сентябре. В результате пуско-наладочные работы объекта были перенесены на конец апреля-начало мая. Тогда же предполагается впервые запустить фонтан. В администрации города отмечают, что подрядная организация подписала гарантийное обязательство, так что срывов не будет.

Родина-мать
Также выполнена с задержкой реконструкция постамента «Родина-мать», расположенного на центральной набережной города. Чтобы довести работы до конца, при этом соблюдая температурный режим, подрядчикам пришлось натянуть над постаментом плотную палатку и работать при включенном обогревателе. Отметим, ремонт стелы стал второй очередью работ в рамках программы «Комфортная городская среда». В прошлом году производился ремонт набережной города.
Сквер «10 лет СССР»
Жители Камня-на-Оби признают, что подрядчикам пришлось проделать большую работу, чтобы привести в порядок сквер, где находится памятник «10 лет СССР». Здесь обустроили пешеходные дорожки, выкорчевали старые деревья, весной засеют газон. Также установлены лавочки и урны. Появились красивые фонари. На глазах заросший бурьяном сквер превратился в уютный уголок.
Площадь Ленина
Облагорожена и площадь Ленина. Территория выложена плиткой, старые и аварийные деревья убраны, вместо них высажены новые. Вдоль пешеходных дорожек установлены скамейки. Старые фонари частично заменили на новые. Следующим летом и эта территория города будет пользоваться популярностью горожан.
Дворы
В 2018 году Камню-на-Оби на обустройство пяти придомовых территорий выделено более 8,5 миллиона рублей. В каждом из них обустроили тротуары, автомобильные проезды, установили скамейки и мусорные урны. В трех дворах (по ул. Красноармейской, Томской и Терешковой) обустроены и детские игровые площадки — жители данных жилых домов согласились добавить свои средства и принять участие в программе «Комфортная городская среда».

Итогом ремонта большинство горожан довольны. Но, к сожалению, не обошлось и без проблемных вопросов. Так, из-за недобросовестности одного из подрядчиков властям города в срочном порядке пришлось искать нового, который бы согласился в сжатые сроки провести благоустройство дворов по улице Томской, 17 и Стройотрядовской, 2 «б». В итоге до снега здесь удалось провести все асфальтобетонные работы, установить лавочки и урны.


Отремонтировано:
5
дворов
территория перед бассейном «Аквамарин»
Пушкина, 24
Территория памятника
«10 лет СССР»
по улице Ленина
Общественная территория
по улице Пушкина
Площадь Ленина
Ленина, 25
Зона отдыха
(2 очередь)
в границах домов 1−2 по Пушкина
Лидеры проекта «Комфортная городская среда» в Алтайском крае в 2018 году
Алейск, Змеиногорск, Заринск, Яровое
Аутсайдеры проекта «Комфортная городская среда» в Алтайском крае в 2018 году:
Камень-на-Оби и Горняк
Подводя предварительные итоги текущего года, можно сказать, что сезон был не простым, как любое «живое» дело, но прошел без серьезных срывов. Возникающие в ходе реализации проекта вопросы оперативно решались на всех уровнях.
Заместитель начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Власов
А что будет дальше?

Руководствуясь майским указом президента Российской Федерации № 204, приоритетный проект включен в состав национального проекта «Жилье и городская среда». Согласно этому документу к 2024 году в стране предполагается сократить вдвое количество городов с неблагоприятной городской средой. А индекс качества городской среды увеличить на 30 процентов. На столько же процентов предполагается обеспечить участие граждан в решении вопросов благоустройства родного города.

Чтобы выполнить эти задачи, с 2019 года планируется увеличение финансирования проекта из федерального бюджета. Но в то же время с 2020 года оно будет напрямую зависеть от достигнутого значения индекса качества городской среды по субъекту РФ*.

В Алтайском крае сочли, что выполнить эти условия можно только при комплексном подходе, синхронизировав благоустройства территорий с проектами развития уличной инфраструктуры, ремонта дорог, а также коммунальной инфраструктуры и жилья.

В первую очередь в регионе намерены благоустроить наиболее посещаемые общественные территории, (а их насчитывается около 400) и дворовые территории, требующие ремонта проезжей и пешеходных зон, одновременно восстановив освещение и оборудовав территории скамейками и урнами. Дворов, требующих ремонта, в крае насчитывается порядка четырех тысяч.

Кроме того, жители края также могут подавать заявки на обустройство детских, спортивных площадок, парковок, зон отдыха и озеленение, но при условии софинансирования таких работ в доле не менее 40% от их стоимости со стороны жителей.

* Индекс качества городской среды отражает текущее состояние безопасности, комфорта, экологичности, общественно-деловой, социально-досуговой, улично-дорожной инфраструктуры, жилья и прилегающих к нему территорий в городах.

Сейчас идет подготовительная работа к новому сезону. Муниципалитеты Алтайского края принимают заявки жителей на благоустройство дворовых территорий (на 30.11.18 поступило уже около 300 заявок), определяют перечень общественных территорий, концепцию их пространственно-планировочных решений. Подготовленные предложения обязательно будут вынесены на общественное рассмотрение и согласованы с населением.
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Совместный проект Amic.ru и правительства Алтайского края

Над проектом работали:
Елена Лепезина, Вячеслав Кондаков, Александра Черданцева, Артем Кузнецов, Олеся Пастухова, Екатерина Смолохина — фото