Барнаул промышленный

В начале 2000-х промышленность в Барнауле, как и во всей стране, переживала серьезный кризис. Тогда были закрыты такие легендарные гиганты, как Комбинат химволокна, Барнаульский хлопчатобумажный комбинат, в одном из цехов которого сегодня работает гипермаркет «Алтай». На месте Барнаульского аппаратурно-механического завода несколько лет назад открылся торгово-развлекательный центр «Галактика». Были закрыты и другие предприятия. Именно в те годы Барнаул и получил славу «города торговых центров». Но с середины 2000-х ситуация начала меняться. Торговых площадей меньше не стало, однако говорить о том, что в городе умерла промышленность, уже некорректно.

