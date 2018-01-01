Барнаул промышленный

С 2015 по 2017 год индекс промышленного производства (ИПП) промышленной продукции по полному кругу в городе не снижался ниже 100%, и в текущем году за январь-октябрь он демонстрирует все же положительные значения — плюс 1,5%.
В течение 2018 года наблюдается рост в следующих видах деятельности:
- производство прочих транспортных средств и оборудования — на 240%;
- производство одежды — на 73,7%;
- производство мебели — на 29,3%;
- производство текстильных изделий — на 16,0%;
- производство прочей неметаллической минеральной продукции — на 18,6%;
- производство химических веществ и химических продуктов — на 12,9%;
- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки — на 12,4%;
- производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — на 11,7%;
- производство металлургическое — на 9%.
Удельный вес прибыльных предприятий достиг 77,7%, зарплата выросла на 112,6%.