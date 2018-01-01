Барнаул промышленный
Колоссальные и масштабные
Как в Барнауле работает промышленность
Здесь больше не гудят заводские трубы, не радуют глаз клубы черного и серого дыма в небе. А огромные площади бывших фабрик занимают не менее огромные торговые залы. Обывателю кажется, что промышленности в нашем городе больше нет. Но продукция барнаульских предприятий занимает первые места в конкурсах качества на федеральном и международном уровне. А Барнаул все чаще указывается как торговый партнер зарубежных компаний.

Так что же сегодня представляет собой столица Алтайского края — город торговых центров или промышленный центр региона? Смотрите, читайте, думайте.
В начале 2000-х промышленность в Барнауле, как и во всей стране, переживала серьезный кризис. Тогда были закрыты такие легендарные гиганты, как Комбинат химволокна, Барнаульский хлопчатобумажный комбинат, в одном из цехов которого сегодня работает гипермаркет «Алтай». На месте Барнаульского аппаратурно-механического завода несколько лет назад открылся торгово-развлекательный центр «Галактика». Были закрыты и другие предприятия. Именно в те годы Барнаул и получил славу «города торговых центров». Но с середины 2000-х ситуация начала меняться. Торговых площадей меньше не стало, однако говорить о том, что в городе умерла промышленность, уже некорректно.
Фото: sdelanounas.ru
Бизнес перестал гнаться за «коротким рублем» и начал вкладывать средства в производство, расширяя ассортимент продукции и работая над повышением качества. В этот период начали модернизировать старые предприятия и открывать новые.

Современные технологии позволили отказаться заводам от громадных площадей, а автоматизированные линии производства — от большого количества работников, при этом не только сохраняя, но и значительно превышая объемы производства прошлых лет. Таким образом, на базе всего лишь одного цеха закрытого Барнаульского хлопчатобумажного комбината сегодня весьма успешно работает Завод прецизионных изделий, а сохранившаяся часть производственных мощностей БАМЗа функционирует в цехах Алтайского завода агрегатов. Всего на производственных площадях бывших крупных предприятий города за последние годы открылись и успешно работают более 70-ти предприятий.
Цифры
135
крупных и средних промышленных предприятий
2000
предприятий малого и микробизнеса
100 млрд
ежегодный выпуск продукции на барнаульских предприятиях (в рублях)
Фото: sdelanounas.ru
Сегодня в Барнауле работает 135 крупных и средних промышленных предприятий, около 2000 предприятий малого и микробизнеса.

Ежегодно предприятия выпускают продукции на сумму более 100 млрд рублей, из них 18 предприятий производят продукции на сумму более 1 млрд рублей.

Товары, изготовленные в Барнауле, экспортируются более чем в 50 стран мира.
Фото: sdelanounas.ru
Что производит город
Особенно активно сфера производства в Барнауле начала развиваться в последние три года
текстильные изделия и одежду
изделия из дерева
бумагу и бумажные изделия
полиграфическую продукцию
химические вещества
резиновые и пластмассовые изделия
металлические изделия
электрическое оборудование
электронные и оптические изделия
машины и оборудование
автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы
продукты питания и переработку сырья
Цифры
С 2015 по 2017 годы предприятия Барнаула наладили выпуск более 700 видов новой продукции, серьезно потеснив импортные товары.
в 1,9 раза
выросло производство транспортных средств и оборудования
более 200%
рост объема производства изделий из текстиля
21,7%
рост инвестиционной активности крупных и средних предприятий
В сфере малого бизнеса рост инвестиционной активности — 42,3%. В первые шесть месяцев 2018 года в производстве в целом инвестиционная активность в сравнении с аналогичным периодом 2017 года выросла еще на 38,9%.

На сегодняшний день субъектами малого, среднего и крупного бизнеса в Барнауле реализуется более 100 инвестиционных проектов, на сумму более 15 млрд. рублей.
15 000 000 000
сумма инвестиционных проектов на предприятиях крупного и среднего бизнеса
Фото: sdelanounas.ru
Более подробно о том, что сегодня происходит в промышленном сегменте Барнаула, рассказывает председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Александр Пугач.
Барнаульская промышленность идет в рост
Александр Пугач
председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда
— Александр Иванович, какие значимые события произошли в барнаульской промышленности в последние несколько лет?
— За последние три года произошел рост объемов промышленного производства ведущих отраслей промышленности. Например, производство текстильных и швейных изделий увеличилось в 2,1 раза, производство транспортных средств и оборудования — в 1,9 раза, производство машин и оборудования на 13,9%, химическая отрасль приросла в объемах на 5,8%, производство пищевых продуктов и напитков возросло на 2,2%.
Фото: sdelanounas.ru
С 2015 по 2017 год индекс промышленного производства (ИПП) промышленной продукции по полному кругу в городе не снижался ниже 100%, и в текущем году за январь-октябрь он демонстрирует все же положительные значения — плюс 1,5%.

В течение 2018 года наблюдается рост в следующих видах деятельности:

  • производство прочих транспортных средств и оборудования — на 240%;
  • производство одежды — на 73,7%;
  • производство мебели — на 29,3%;
  • производство текстильных изделий — на 16,0%;
  • производство прочей неметаллической минеральной продукции — на 18,6%;
  • производство химических веществ и химических продуктов — на 12,9%;
  • производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки — на 12,4%;
  • производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — на 11,7%;
  • производство металлургическое — на 9%.

Удельный вес прибыльных предприятий достиг 77,7%, зарплата выросла на 112,6%.
Фото: sdelanounas.ru
— Появились ли в городе новые промышленные предприятия?
— Строительство предприятия — дело не одного года. За последние 20 лет построено 24 новых предприятия и более 70 открылись на производственных площадях бывших крупных предприятий (ЗСВ, КХВ, Химволокно и другие).

В течение 2018 года промышленные предприятия проводили модернизацию производства, осваивали выпуск новых видов продукции, строились новые цеха. Например, ООО «Кипринский молочный завод» реализовал инвестиционный проект «Строительство цеха по фасовке сыра». Сумма инвестирования составила 145 млн рублей. В результате реконструкции создано предприятие совершенно нового уровня, как по технологической оснащенности, так и по обеспечению комфортных условий работы. Мощности новой производственной площадки выросли в два раза. С выходом на проектную мощность ежемесячный объём производства и реализации готовой продукции составит порядка 418 тонн сыров и 137 тонн масложировой продукции. Новые рабочие места получат 50 горожан.
Фото: sdelanounas.ru
ООО «Любава» реализовало инвестиционный проект «Строительство завода по производству масложировой продукции». Сейчас завершается монтаж оборудования по изготовлению маргарина. Сумма инвестирования 80 млн рублей.

ООО «Сибтара» построило цех и приобрело установку автоматизированной линии по производству бугорчатой тары для яиц.

ООО «Ренессанс Косметик» реализовало несколько инвестиционных проектов: запущены линии розлива в дой-паки и фасовки стирального порошка, а также установлена линия розлива пеномоющих видов продукции.
— Что нового у предприятий в плане инноваций? Выпуска новой продукции? Новых рынков сбыта?
— В результате реализации инвестиционных проектов и модернизации производства в городе ежегодно осваивается выпуск новых видов продукции, так, в 2018 году выпущено 347 новых видов продукции (в 2017 году освоено более 300 видов продукции, в 2016 году — 214 видов, в 2015 году — 207 видов).

Управляющая компания «АЗПИ» реализует инвестиционный проект «Разработка конструкции и технологии производства импортозамещающей топливной аппаратуры для дизельных двигателей внутреннего сгорания уровня EURO-5» и планирует потеснить в объемах реализации в России компанию «Bosch». Первый автоматический участок этого проекта был запущен в июне текущего года.
Фото: sdelanounas.ru
Предприятие «РОТОР» приобрело универсальное оборудование, предназначенное для производства спецпродукции, которое может быть перенастроено на выпуск гражданской продукции. Новое оборудование расширяет возможности предприятия, снизит зависимость от оборонного заказа и увеличит производительность труда.

«Алтайгеомаш» в текущем году реализовала инвестиционный проект по «Разработке самоходной буровой установки для крайнего севера».

Производственное объединение «АШК» закупило дополнительное оборудование по вторичной переработке шин, технологические возможности которого позволяют более тщательно перерабатывать шины и измельченный продукт использовать для собственного производства в качестве сырья, а также перерабатывать отбракованные изделия собственного производства. Установка новой линии позволит увеличить объемы производства на 30%.
Фото: sdelanounas.ru
«Барнаульский завод «АТИ» осваивает производство новых видов фрикционных, уплотнительных и прокладочных материалов. В настоящее время завершено строительство помещения, приобретено основное технологическое оборудование, запущена новая линия безасбестовых изделий. В результате увеличился объем производства на 15%.

ООО «СиСорт» выпустило две новые модели фотосепараторов. Первая новинка позволяет более качественно сортировать тяжелые, хрупкие, липкие, а также маркие и влажные продукты. Вторая — сортировщик для мусора «Экосорт». Сейчас компания тестирует созданный аппарат. Уже скоро новый фотосепаратор станет «сердцем» мусороперерабатывающих заводов.
— В каких важных выставках, мероприятиях участвовали барнаульские промышленные предприятия в текущем году?
— Лауреатом и победителем конкурса национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» стало предприятие НПФ «Алтайский букет» в номинации «Лучшее предприятие-экспортер».

Шесть барнаульских предприятий стали победителями краевого конкурса «Лучший алтайский товар года», а также стали Золотыми брендами Алтая следующие предприятия: «Алтайхолод», «Алтайский бочонок», «Барнаульский молочный комбинат», «Барнаульский пивоваренный завод», «Интер-Масло», «Ренессанс-Косметик». Выпускаемое Барнаульским молочным комбинатом масло «Молочная сказка» и два вида пломбира от компании «Алтайхолод» отмечены Роскачеством «Знаком качества».
Фото: sdelanounas.ru
Промышленные предприятия города, которые прославляют Барнаул
Сегодня Барнаул — промышленный центр Алтайского края. На долю барнаульских предприятий приходится около 24% краевого объема промышленного производства. Как уже отмечалось, в городе осуществляют производственную деятельность более 130 крупных и средних предприятий, а также около 2000 предприятий малого и микробизнеса. Наша карта историй рассказывает о 33-х динамично развивающихся предприятиях, которые сегодня прославляют Барнаул.
Реализация многих из перечисленных объектов стала возможной благодаря государственной и муниципальной поддержке. Сегодня стало уже привычным, что финансирование проектов ведется по смешанным схемам. Помимо собственных средств, предприятия стали активнее прибегать к кредитованию и таким инструментам, как лизинг и факторинг. Ряд предприятий получили возможность пользоваться льготными займами. Малым предприятиям города была предоставлена финансовая поддержка из бюджета города в соответствии с муниципальной программой «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2020 годы». В период с 2015 года по настоящее время эта мера помогла реализовать 49 инвестиционных проектов.
Фото: sdelanounas.ru
Сегодня субъектами малого, среднего и крупного бизнеса Барнаула реализуется более 100 инвестиционных проектов на сумму более 15 млрд рублей. В малом бизнесе за 2015−2017 годы инвестиции в основной капитал увеличились на 42,3%. Кроме этого, увеличилась доля обрабатывающего производства в структуре инвестиций более чем в два раза, отмечает председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Александр Пугач.
Планы на будущее
На 2019-й и последующие годы у банаульских предприятий также большие планы.

Так, «Барнаульская Биофабрика» планирует строительство нового производства. Этот проект призван помочь отечественным предприятиям освободиться от зависимости по поставкам ферментов, 95% которых идет из-за рубежа. Проект входит в программу по разработке агробиотехнологий ФГБНУ «Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий» и находится в разработке.
Фото: sdelanounas.ru
«Модест» планирует инвестиционный проект по «Модернизации производства детского питания и диетических пищевых продуктов». В результате ожидается увеличение объемов производства, а также разработка нового вида продукции — сладкого творожка для детей с шести месяцев.

«Стар Коммэн» заявился с инвестиционным проектом «Крупяного производства» с увеличением объема выпуска крупы на 10%.

«Народный продукт» планирует инвестиционный проект «Строительство цеха по переработке мясного сырья».

Производственное объединение «АШК» для улучшения экологической обстановки в цехах основного производства планирует построить отдельное здание и перенести первую стадию подготовки (сажевое производство) за пределы основных производственных цехов.
Фото: sdelanounas.ru
«Меланжист Алтая» реализует крупный инвестиционный проект по созданию текстильного производства полного цикла на единой площадке — от переработки хлопка и синтетического сырья до выпуска готовых тканей. Срок реализации — 2018−2020 годы.

В то же время развитие промышленных предприятий в Барнауле идет не так гладко, как хотелось бы. И, наверное, каждый правильно назовет главную причину — деньги. Вернее, их недостаток.
Основной проблемой является нехватка собственных финансовых средств, а также ограниченная возможность привлечения кредитных ресурсов. Проблемой можно назвать недостаточную информированность субъектов предпринимательства об инфраструктуре предоставляемой поддержки. Кроме этого, малыми предприятиями недооценивается важность комплексной проработки, анализа и оценки инвестиционного проекта, это объясняется нежеланием тратить финансовые ресурсы на анализ проекта и привлечение экспертов.
Александр Пугач
председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда
Тем не менее, как показывает опыт многих предприятий, проблемы эти вполне решаемы. А потому Барнаул сегодня можно смело назвать промышленным городом.
Обложка статьи — Степанов Слава, sdelanounas.ru
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